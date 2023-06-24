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KPSS Genel Tekrar Kampı'na yoğun ilgi

EĞİTİM 24.06.2023, 11:15
KPSS Genel Tekrar Kampı'na yoğun ilgi

Ankara Büyükşehir Belediyesinin Benim Hocam Yayıncılık ile yaptığı iş birliği doğrultusunda düzenlenen ‘KPSS Genel Tekrar Kampı’ binlerce gencin katılımıyla tamamlandı.ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı ve Benim Hocam Yayıncılık arasında yapılan iş birliği ile başlatılan ‘KPSS Genel Tekrar Kampı’ 10 günlük sürecin sonunda tamamlandı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından misafir edilen depremzede vatandaşlara öncelik verilen ücretsiz eğitim kampına 4 bin 500 vatandaş katıldı. Aile Yaşam Merkezleri Şube Müdürlüğü organizasyonunda gerçekleşen ‘KPSS Genel Tekrar Kampı’ Atatürk Kapalı Spor Salonu ve Sergi Sarayı’nda düzenlenen Kent Orkestrası’nın konseriyle sona erdi.

 “ÇOK VERİMLİ BİR KAMPTI, KALBİMİZİ FETHETTİLER”

Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Dr. Serkan Yorgancılar kampın son gününde sınava girecek adaylarla bir araya gelerek, “Bugün itibarıyla KPSS Genel Tekrar Kampı’mızı tamamlamış bulunuyoruz. Bu yıl sınava girecek tüm adaylarımıza başarılar diliyorum. Umarım onlar için her şey güzel olur” dedi. 

Türkiye’nin dört bir yanından KPSS Genel Tekrar Kampı’na katılan gençler Ankara Büyükşehir Belediyesine şu sözlerle teşekkür etti:

-Fatma Canbaz: “Gerçekten çok faydalı bir kamp oldu. Hem şehir dışından gelen hem de Ankara içinde yaşayan öğrenciler için çok verimli olduğunu düşünüyorum.  Benim Hocam ve ekibi ile Mansur Yavaş’a çok teşekkür ediyorum. İyi ki bu etkinliği yaptılar. Ben çok faydalandım arkadaşlarımın da faydalandığını düşünüyorum.”

-Güler Yaşar: “Benim için çok güzel ve verimli bir kamptı açıkçası. Hem eksikliklerimi kapattım hem de tekrarımı yaptığım bir kamp oldu. Motivasyon açısından da bize çok fayda sağladığını düşünüyorum. Bu kampta emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Öncelikle Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Benim Hocam ekibine çok teşekkür ediyorum.”

-Berfin Akbaş: “Kamp kesinlikle çok yararlı oldu. Her şeyden önce ücretsiz olması çok güzel... Depremzedelere ücretsiz konaklama sağlamışlar bu da kalbimizi fethetti. Onun dışında da hocalar zaten efsane hepsini takip ediyorduk. Çok verimli oldu. Çay, çorba, simit, su gibi sınırsız ve ücretsizdi. Sabahtan akşama kadar buradayız böyle hizmetler de oldu onlardan da çok memnun kaldık. Tüm ihtiyaçlarımızı buranın için de ücretsiz bir şekilde giderebilmek de çok hoşumuza gitti. İnşallah biz bu sene atanırız bizden sonrakiler de bu hizmetten faydalanabilirler.”

-Nazlıcan Tahtasakal: “Deprem bölgesinden gelen arkadaşlarımız için de olanak sağlandı. Ben de o bölgeden geldim. Özellikle bizleri de düşünmeleri bizi çok mutlu etti. Sosyal platformlardan izlediğimiz hocalarımızın burada olması bizim motivasyonumuzu artırdı.”

-Esra Sıtacı: “Şanlıurfa’dan geldik buraya. Kamp çok güzel geçti. Hem eğlendik hem de öğrendik. Burada hep beraber bir arada bulunmak motivasyonumuzu da artırdı. Bu süreçte yalnız olmadığımızı hissetmek bize çok şey kattı. Bizlere bu imkânı sağladıkları Mansur Yavaş’a ve Benim Hocam ekibine teşekkür ediyoruz.”

-Enes Sıtacı: “Eşimle Şanlıurfa’dan geldik. Çok olumlu, güzel bir kamp dönemi geçirdik. Burada bize çay, çorba dağıtanlardan tüm çalışanlara kadar herkese çok teşekkür ederiz. Deprem bölgesinden gelenlere otobüsler ücretsizdi. Şehir gezileri de yaptık. Ankara Büyükşehir Belediyesine teşekkür ederiz.”

-Ali Bellur: “Hatay’dan geldim. Araplar Sosyal Tesislerinde kalıyorum. Yemekten barınmaya kadar her şeyle ilgileniyorlar. Bizim için yaptıkları çok büyük bir şey. Bu kamp maddi durumları yetersiz arkadaşlar için gerçekten büyük bir fırsat. Ankara Büyükşehir Belediyesine ve tüm hocalarıma teşekkür ediyorum.”

-Görkem Arslan: “Hatay’dan geliyorum. Depremden sonra kitapları hiç açmadım. Hiçbir şekilde çalışmıyordum. Bu kursu duyduktan sonra motivasyonum arttı. Başvurumu yaptım. Buraya başladıktan sonra Sayın Mansur Yavaş ve ekibi bizleri çok iyi karşıladı. İlk günden beri bizim yemeğimizden içmemize ve barınmamıza kadar çok ilgilendiler. Mansur Yavaş’a çok teşekkür ediyorum. Umarım bu sosyal belediyecilik tüm Türkiye’de devam eder.”

-Sümeyye Şahin: “Malatya’dan geliyorum. Depremden sonra KPSS ile ilgili hiçbir şey yapamadık. Dershaneye gitme imkânımız olmadı. Evde kalabilme durumumuz olmadı. Böyle bir imkân görünce başvurduk. Araplar Sosyal Tesislerinde bizi misafir ettiler. Kamp sayesinde bilgilerimizi tazeledik. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz.”

-Mehtap Saraç: “Kırşehir’den geliyorum. Kamp çok güzel geçti. Yararlı bir tekrar oldu. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a, Ramazan Yetgin’e ve tüm hocalarımıza bize bu imkânı sağladığı için teşekkür ediyorum.” 

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