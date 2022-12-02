Köyden indim sinemaya! Çocuklar ilk kez dijital sinema keyfi yaşadı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’ün girişimleriyle Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkılarıyla aslına uygun olarak restore edilen ve Dijital Sinemaya dönüştürülen Şair Nabi Kültür Merkezi, Sinema ile ilk kez

tanışan çocukları ağırladı.ŞANLIURFA (İGFA) - Şanlıurfa’nın tam kalbinde Belediye Bahçesi içerisinde yer alan Şair Nabi Dijital Sinema Salonu her gün farklı seanslarda yüzlerce vatandaşı ağırlıyor.

Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesi sınırlarında bulunan ve şehir merkezine 8 kilometre uzaklıkta yer alan Boydere Yusuf- Ali Bekler İlkokulu öğrencileri Büyükşehir Belediyesi tarafından okullarından otobüslerle alınarak sinema salonuna getirildi.

İlk kez sinemayla tanışan ve TRT Çocuk ekranlarında, heyecanla takip edilen çizgi film serisinin sinema uyarlaması "Bulmaca Kulesi: Dev Kuşun Gizemi" filmini Dijital Sinemada izleyen çocukların sevinçleri gözlerinden okundu.

Öğretmenlerinin gözetiminde yaklaşık 2 saat boyunca keyifli bir gün geçiren İlkokul öğrencileri filmin sonunda sinemayla ilk kez tanıştıklarını ve çok mutlu olduklarını ifade ettiler.