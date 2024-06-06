Köy okulunda arkadaş konferansı

Gazeteci Yazar Metin Özmen Batman Çevrimova köyünde Çevrimova ortaokulu öğrencilerine başarıda arkadaş seçiminin önemini anlattı.

YenibaharTV/ BATMAN (İGFA) - Özmen, arkadaş seçiminin önemi, arkadaş seçiminin başarıya etkisi, yanlış arkadaş seçiminin hayata olumsuz etkileri, sosyal medya arkadaşlıkları ve iyi arkadaşlarda bulunması gereken özelliklere ilişkin söyleşi yaptı.

Arkadaş seçiminin başarıda büyük bir rolü olduğunu söyleyen Özmen, özellikle yanlış arkadaş seçiminin hem başarısızlığa hem de birçok kötü alışkanlığın edinilmesine sebep olduğunu belirterek, öğrencilerin arkadaş seçiminde dikkatli olmaları ve başarılarına engel olan kişilerle ilişkilerinde her zaman dikkatli olmaları gerektiğini söyledi.

Söyleşilerin çok verimli geçtiğini belirten okul müdürü Dindar Yiğit, yazar Özmen’e teşekkür etti.

Özmen, söyleşiden sonra öğrenciler için “Başarıya Götüren Arkadaş” kitaplarını imzaladı.