Konyalı öğrenciler YKS'ye yaz okulu ile hazırlanıyor

Konya Büyükşehir Belediyesi Lise Medeniyet Akademileri’nin (LİMA) üniversite sınavına hazırlanan öğrencilere yönelik düzenlediği “YKS Yaz Okulu” devam ediyor.KONYA (İGFA) - Kayıtların sona ermesiyle başvuru yapan öğrencilerin deneme sınavı aracılığıyla puanları belirlendikten sonra TYT ve AYT sınıfları oluşturuldu.

Üniversite sınavına hazırlanan öğrenciler tarafından büyük ilgi ile karşılanan YKS Yaz Okulu’nda yoğunlaştırılmış ders programıyla TYT ve AYT gruplarına eğitim veriliyor.

Hafta içi 5 gün, günlük 6’şar saatlik derslerin yanı sıra çeşitli etkinliklerin de yer verildiği planlamada öğrencilerin, hem 2024 YKS sürecine ön hazırlık yapmaları hem de etkinliklerle motivasyonlarını koruyabilmeleri amaçlanıyor.

Lise Medeniyet Akademileri’nde 5 hafta sürecek “YKS Yaz Okulu” 8 Eylül’de sona erecek.

Konya Büyükşehir Belediyesi Lise Medeniyet Akademileri, 9, 10, 11 ve 12’nci sınıf öğrencilerine ve mezun gençlere yönelik ders ile sınav destek programları, milli-manevi eğitimler, atölyeler ve etkinliklerle hizmet veriyor.