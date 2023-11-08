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Konya TİSA'da kayıtlar başladı

EĞİTİM 08.11.2023, 13:42
Konya TİSA'da kayıtlar başladı

Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları bünyesinde Türk-İslam Sanatlarının yaşatılması ve yeni nesillere aktarılması amacıyla hizmet veren TİSA’da ön kayıt süreci başladı.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (KOMEK) bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Türk-İslam Sanatları Akademisi’nde (TİSA) yeni dönem kayıtları başladı.

KOMEK bünyesinde Geleneksel Türk İslam Sanatları Akademisi olarak kurulan TİSA, İslam kültürünü yüzyıllardır ayakta tutan unsurların en önemlilerinden olan sanat anlayışını sürdürmek ve bu alanda bilinçli bireyler yetiştirmek amacıyla eğitimlerine devam ediyor. 

TİSA'nın eğitim programı tezhip, kalemişi, resim, musiki, hüsn-i hat gibi sanat dallarının yanı sıra; Osmanlı Türkçesi, Farsça, Divan Edebiyatı ve Sanat Felsefesi gibi alanları içeriyor. Öğrenciler, atölye çalışmalarına katılırken tarihi ve mimari yapılarda uygulama çalışmaları da yapabiliyor. Öğrenciler bu sayede dersleri sadece teknik yönleriyle değil, sanat yönleriyle de işleyerek farklı açılardan sanatsal bakabilme imkanı kazanıyor. Öğrencilere tüm branşlarda temelden başlayarak ayrıntılara kadar öğretim imkanı sunan TİSA, sanatın zenginliklerini keşfetmek ve anlamak isteyenlere kapsamlı bir eğitim imkanı da sunuyor. 

Ön kayıtları 21 Kasım tarihine devam edecek TİSA’da başvurular “komek.org.tr” adresinden alınıyor. TİSA’da adaylar, 25 Kasım’da gerçekleştirilecek mülakat sonucuna göre kesin kayıt hakkı kazanacak. Beş ana branş ve dört alt branşta karma modelle eğitimler gerçekleştirilen TİSA’da; ana branşlardan herhangi birini tercih eden bir öğrenci, alt branşların tamamını almakla sorumlu olacak.

Ana branşlar; musiki, hüsn-i hat, tezhip, resim, kalem işi. Alt branşlar ise sanat felsefesi, Osmanlı Türkçesi, Farsça ve Klasik Türk Edebiyatından oluşuyor.

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