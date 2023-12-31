Konya Selçuklu'ya 'Güzel Sanatlar' yakışacak

Konya'da Selçuklu Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılacak olan Güzel Sanatlar Lisesi’nin yapımı devam ediyor.KONYA (İGFA) - Eğitim alanında yatırımlarını sürdüren Selçuklu Belediyesi, Türkiye’nin en güzel ve en kapsamlı Güzel Sanatlar Lisesi’ni Konya’ya kazandırıyor.

Türkiye’nin en kapsamlı ve modern Güzel Sanatlar Lisesi’nden biri olacak okulun yapımı devam ediyor. 10 bin 855 metrekare inşaat alanına sahip olacak olan okul buradan eğitim alacak öğrencilerin her türlü ihtiyacına cevap verecek nitelikte olacak.

Bodrum, zemin ve birinci kattan oluşan okulda 16 adet kültür dersliği, 2 adet laboratuvar,11 adet atölye, 7 adet müzik dersliği, 34 adet bireysel çalışma odası, kütüphane, kantin, çok amaçlı salon, sergi alanı, müze, 450 kişilik konferans salonu ve fuaye alanı yer alacak. Yapımı devam eden okulun 2024 yılı sonunda tamamlanması planlanıyor.

Selçuklu Belediyesi olarak eğitime en büyük önemi verdiklerini ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı; “Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın en iyi fiziki koşullarda eğitim almaları için her türlü imkanı sağlamaya çalışıyoruz. Okul öncesinden, ilk ve ortaokula, liseden yüksek öğrenime kadar eğitimin tüm aşamalarında elimizi taşın altına koyuyoruz. Bugüne kadar çok sayıda okul kazandırdığımız ilçemize şimdi de Türkiye Yüzyılı’na yakışır bir eser daha kazandıracak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İnşaatı büyük bir titizlikle devam eden ve yapımı tamamlandığında sadece Konya’mızda değil Türkiye’de örnek gösterilecek okulumuz modern mimarisi ile de bölgesine değer katacak ve içerisinde çok sayıda atölye ve derslik yer alacak. İnşallah buradan yetişen gençlerimiz ülkemizin kültür ve sanat hayatına büyük katkılar sağlayacaklar. Eğitim hayatına kazandıracağımız okulumuzun Konya’mıza ve ilçemize hayırlı olmasını diliyorum.” Dedi.