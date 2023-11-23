Konya Selçuklu'da eğitim yatırımları değer katacak

Konya'da Selçuklu Belediyesi tarafından Sille Mahallesi’ne kazandırılacak olan Sille İlkokulu’nda çalışmalar tamamlanıyor. Okul inşaatında incelemelerde bulunan Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı; “Hem eğitime hem de Sille’ye değer katacak güzel bir çalışmaya imza attık” dedi.KONYA (İGFA) - Eğitim hayatına sağladığı katkılarla adından sıkça söz ettiren Selçuklu Belediyesi, ilçenin eğitimine sağladığı katkılara bir yenisini daha ekliyor. Bu kapsamda Sille’de işlevini tamamlayan eski Sille İlkokulu’nun yerine modern bir ilkokul binası kazandırılıyor. Yapımında artık sona gelinen okul içerisinde 4 derslik, 1 ana sınıfı, 2 atölye, laboratuvar, spor salonu, kütüphane ve çok amaçlı salon bulunacak. Sille Mahallesi’nin eğitim alanındaki önemli bir ihtiyacını karşılayacak okulun kısa süre içerisinde açılması planlanıyor.

Selçuklu Belediyesi olarak eğitim yatırımlarına sürekli yenilerini eklediklerini ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “İlçemizde çok bereketli eğitim öğretim dönemini yaşıyoruz. Şehit Erkan Kurşun İlkokulu ile başladığımız okul açılışlarımıza Sızma İlkokulu ile devam etmiştik. Şimdi ce ilçemizin eğitim hayatına değer katacak yeni bir okulumuzu daha tamamlama aşamasına geldik. İnşallah Sille Mahallemize kazandıracağımız ilkokulumuzu da kısa süre içerisinde açılışa hazır hale getirerek çocuklarımızı yeni ve modern dersliklere kavuşturmak istiyoruz. Selçuklu Belediyesi olarak geleceğin teminatı çocuklarımızın en iyi eğitimi almaları için her türlü fiziki imkanı sağlamaya çalışıyoruz. Sille İlkokulu mimari tasarımı ve modern görünümü ile mahallemize değer katarken eğitim alanında önemli bir boşluğu doldurmuş olacak. Okulumuzun eğitim camiamıza hayırlı olmasını diliyorum“ dedi.