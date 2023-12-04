Konya Selçuklu'da bilinçli nesiller yetiştiriliyor

Konya'da Selçuklu Belediyesi’nin örnek okul dışı öğrenme ortamlarından bir tanesi olan ve yeni neslin trafikte daha bilinçli bir şekilde yetişmesine olanak veren Selçuklu Trafik Eğitim Parkı ilköğretim seviyesindeki öğrencileri ağırlamaya devam ediyor.KONYA (İGFA) - Okul dışı öğrenme ortamlarında önemli projeleri hayata geçiren Selçuklu Belediyesi, 2018 yılında eğitimlerine başlayan ve ilkokul çağındaki çocuklara küçük yaşta trafik bilincini aşılayan Trafik Eğitim Parkı’nda eğitimlere devam ediyor.

Açıldığı günden bu yana yoğun bir şekilde hizmet veren Selçuklu Trafik Eğitim Parkı’nda 58 kişilik Simülasyon Merkezinde ilköğretim çağındaki çocuklara teknik ve bilimsel olarak bilgiler öğretildikten sonra mekânsal olarak hazırlanan alanda birer sürücü adayıymış gibi kendilerine uygun araçlar kullandırılarak trafiği bizzat yerinde öğrenmeleri sağlanıyor. Her yıl 5 binden fazla öğrenci bizzat trafik şube müdürlüğünün uzman personeli tarafından eğitim alarak uygulamalı bir şekilde eğitimlerini tamamlıyor.

Trafikle ilgili bilinci çekirdekten yetiştirme anlamında Trafik Eğitim Parkı’nın ciddi bir misyon yüklendiğinin altını çizen Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Günümüz dünyasının getirilerinden olan trafik yoğunluğu bazı olumsuzluklara neden olabiliyor ve bunun temelinde saygı ve empati yoksunluğu yatıyor. Bizler burada geleceğin büyükleri olan çocuklarımıza en temelden trafik bilinci ve trafikte saygıyı öğretiyoruz. Böylelikle gelecekte trafikte yaşanacak sorunları da en aza indirmeyi hedefliyoruz. Selçuklu Belediyesi, Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Konya Emniyet Müdürlüğü iş birliğinde çocuklarda trafik bilincini geliştirmek ve farkındalık oluşturmak için binlerce öğrenciye teorik ve pratik eğitim veren Trafik Eğitim Parkı yıl boyunca eğitimlerini sürdürüyor. 2022-2023 yılında hafta içi Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri verilen eğitimlerde 36 okulumuzdan 5 bin 830 ilkokul 4.sınıf öğrencimiz faydalandı. Çocuklarımız burada eğitimlerini alırken aynı zamanda aileleri de çay bahçesinde keyifli vakit geçirebiliyor. Burada eğitim alan öğrencilerimize, eğitim veren emniyet mensuplarımıza ve çocuklarını bize emanet eden değerli velilerimize teşekkür ediyorum. Geleceğin duyarlı ve bilinçli neslini hep birlikte yetiştirmek için bu gayret ve özenle çalışmalarımıza devam edeceğiz” diye konuştu.