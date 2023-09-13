Konya Selçuklu'da Başkan Pekyatırmacı'dan okul ziyaretlerine devam

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Selçuklu Kaymakamı Eflatun Can Tortop ve Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Turan Kayacılar ile birlikte ilçede yer alan Osman Nuri Hekimoğlu Anadolu Lisesi ve Alaeddin İlkokulu’nu ziyaret etti.KONYA (İGFA) - Tüm Türkiye'de 2023/2024 eğitim öğretim dönemi hafta başında ilk ders zilinin çalmasıyla başladı.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı da her eğitim döneminde olduğu gibi yeni eğitim döneminde de okul ziyaretleri ile öğrencilerle bir araya gelmeye devam ediyor.

Lise ziyaretinde konuşan Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, bu yılın sınav yılı olduğunu anımsatarak, tüm öğrencilere başarılar diledi.

Lise son sınıf öğrencilerine eğitim desteğinde bulunacaklarını belirten Başkan Pekyatırmacı, "Selçuklu Belediyesi olarak 1500 TL biz destek olacağız, 3000 TL’de Büyükşehir Belediyemiz destek olacak. Kitap, kırtasiye ve yardımcı kaynak ürünlerinde bir miktar da olsa öğrencilerimize destek olmaya çalışıyoruz" dedi.