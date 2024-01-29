Konya Selçuklu'da 8. dönem için ön kayıtlar başlıyor

Konya Selçuklu’da sanata açılan kapı olan Sanat Akademisi’nde ön kayıtlar 31 Ocak’ta başlıyor. Kesin kayıtlar 7-10 Şubat tarihlerinde yapılacak. KONYA (İGFA) - Selçuklu’da sanatın adresi olan ve şehrin sanat hayatına katkı sunan Selçuklu Sanat Akademisi’nde Kişisel Gelişim, Sahne ve Gösteri Sanatları Bölümü ile Müzik bölümünde online ön kayıtlar başlıyor.

31 Ocak’ta www.selcuklusanatakademisi.com adresinden gerçekleştirilecek ön kayıtlar 2 Şubat’ta sona erecek. Selçuklu Belediyesi Tiyatro Müdürlüğü’nce gerçekleştirilen etkinliklerle yıl boyunca şehrin kültür ve sanat hayatına canlılık katan akademide eğitimler ücretsiz olarak verilecek.

Yeni yeteneklerin kendini keşfettiği Selçuklu Sanat Akademisi’nde yeni dönemde; Müzik Bölümünde; Sanat Akademisi Çocuk Müzik Topluluğu (pop müzik), Türk Müziği Topluluğu (Yetişkin Türk Halk Müziği), Müzik Topluluğu (Yetişkin Pop Müzik), Türk Müziği Topluluğu (Yetişkin Türk Sanat Müziği) yer alacak.

Sahne Sanatlarında 8-9 ve 10-11 Yaş Çocuk Drama ile 12-13 Yaş Genç Drama branşlarında eğitimler verilecek.

Kişisel Gelişim alanında Diksiyon, Etkili İletişim, Liderlik, 8-11 ve 12-14 yaş çocuk resim branşlarında kurslar açılacak.

Başkan Pekyatırmacı: “ Selçuklu Sanat Akademimiz yetenek yolculuğuna devam ediyor”

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, akademiye kayıt yaptıran vatandaşların çok farklı meslek gruplarından gelip sanat çatısı altında buluşmalarının kendilerini ayrıca memnun ettiğini belirterek, "Çocuklarımızın çeşitli sanat dallarında kendilerini keşfetmeleri yeni yetenekleri hem ilimize hem de ülkemize kazandırıyor. Selçuklu Sanat Akademimiz yeni yetenekleri keşfetme hedefi doğrultusunda 8. Dönem eğitimlerine aynı heyecanla başlayacak. Yeni eğitim döneminin kursiyerlerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.