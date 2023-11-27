Konya Daru’l Huffaz’ yeni döneme hazır

Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları çatısı altında hafızların hafızlıklarını sağlaması ve hafızlıklarını yarıda bırakmış kişilerin hafızlıklarını tamamlaması amacıyla hizmet veren “Daru'l Huffaz” da yeni dönem kayıtları 28 Kasım - 12 Aralık tarihleri arasında alınacak.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (KOMEK) bünyesinde hizmet veren Hafızlık Sağlama Merkezi’ne (Daru'l Huffaz) başvurmak isteyenler için kayıtlar başlıyor.

“Hayat Boyu Öğrenme ve Öğrendiğini Zihinde/Zinde Tutma” ilkesinden hareketle geleneksel Daru’l Huffaz projesini 2018 yılında hayata geçiren KOMEK, hafızların hafızlıklarını sağlaması ve hafızlığını yarıda bırakmış kişilerin hafızlıklarını tamamlaması amacıyla faaliyetlerini sürdürüyor.

Daru’l Huffaz’a başvuru yapmak isteyenler, KOMEK Ali Gav Medresesi Geleneksel Sanatlar Merkezi'nde düzenlenen eğitimlere katılmak için müracaat edebilecek. Eğitimler, haftanın 7 günü kadınlar ve erkekler için ayrı seanslarda gerçekleştirilecek ve randevu usulüyle düzenlenecek.

Daru'l Huffaz kayıtları için başvurular, 28 Kasım - 12 Aralık tarihleri arasında şahsen veya 0332 353 62 47 numaralı telefondan iletişim kurularak ya da www.komek.org.tr adresinden online olarak yapılabilecek.

Faaliyete geçtiği günden itibaren 1.135 öğrencinin kayıt yaptırdığı Daru’l Huffaz’da şu anda 237 öğrenci aktif olarak eğitimlerine devam ediyor.