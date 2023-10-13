Konya'dan uluslararası itfaiye eğitimi

Konya Büyükşehir Belediyesi, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ile Türkiye Belediyeler Birliği ortaklığında Somali ve Türkiye’nin 15 şehrinden itfaiye personeline eğitim verilerek “Uluslararası İtfaiye Eğitim Programı Tatbikatı” düzenlendi.KONYA (İGFA) - Acil Durum ve Afet Müdahale Eğitim Programı kapsamında Konya İtfaiyesi Eğitim Merkezi’nde gerçekleştirilen tatbikat öncesi konuşan Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Cevdet İşbitirici, Büyükşehir Belediyesi ve TİKA iş birliğiyle bugüne kadar yurt içinde ve yurt dışından birçok itfaiyeciye eğitim verdiklerini söyledi.

6 Şubat’ta meydana gelen depremlerden sonra bu alanlardaki eğitimlerin önemine dikkati çeken İşbitirici, verilen eğitimlerin artarak devam edeceğini belirterek, TİKA ve Türkiye Belediyeler Birliği’ne destekleri için teşekkür etti.

AFAD Konya İl Müdürü Yıldız Tosun da ülkeler, devletler ve kurumlar arasındaki iş birliği, kardeşlik ve dostluğun önemine vurgu yaptı.

Tosun, gerçekleştirilen eğitimlerin de bu kapsamda büyük önem taşıdığını belirterek, yürütülen çalışmalarda faaliyet gösterenlere başarılar diledi.

TİKA Eğitim Koordinatörü Mustafa Haşim Polat ise, TİKA’nın Türkiye’nin diğer coğrafyalara uzanan dost eli olduğunu belirterek, “Konya Büyükşehir Belediyemizin sadece itfaiye alanında değil birçok alanda tecrübeleri var. Bu tecrübelerini paylaşması için diğer belediyelerimizde de olduğu gibi aracılık yapmaya çalışıyoruz. Koordinasyonu sağlamaya ve mali destekte bulunmaya çalışıyoruz. Bu anlayışla bu eğitimi de Konya Büyükşehir Belediyemizin sadece Somali’ye değil aslında hepimiz için tüm insanlığa sunduğu kıymetli bir katkı olarak teşekkürle, takdirler karşılıyoruz.” dedi.

Mogadişu Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Abdülaziz Osman Muhammed de Konya Büyükşehir Belediyesi ile 2022’de kardeş şehir protokolü imzaladıklarını anımsatarak, şunları aktardı: “Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, daha önce Somali’de eğitim vermişti. Şimdi eğitimlerin devamını almak için Konya’ya geldik. Eğitimler ve destekleri için Konya Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ederiz. Burada eğitim alan itfaiyecilerimiz, ülkemizdeki diğer itfaiyecilere de eğitim verecek. İnşallah ülkeye de büyük katkı sağlayacak. Türkiye bize balık vermiyor, balık tutmayı öğretiyor. Herkese gönülden teşekkür ederiz.”

EĞİTİMLER YURT İÇİ VE YURT DIŞINDA ALANINDA UZMAN EĞİTMENLERLE SÜRDÜRÜLÜYOR

TİKA iş birliğinde yurt içi ve yurt dışındaki itfaiyecilere eğitim vererek uluslararası alanda bilgi ve tecrübesiyle model olan Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi, TİKA ile Türkiye Belediyeler Birliği ortaklığıyla gerçekleştirilen “Uluslararası İtfaiye Eğitim Programı Tatbikatı” kapsamında Somali ve Türkiye’nin 15 ilinden katılım sağlayan itfaiye personeline yanma ve yangın bilgisi, yangına müdahale esasları, trafik kazalarına müdahale, muharebe ilk yardım, araç ve malzeme bilgisi gibi çeşitli konularda teorik eğitimler verdi.