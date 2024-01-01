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Konya'da üniversite adaylarına eğitim desteği

EĞİTİM 01.01.2024, 13:54
Konya'da üniversite adaylarına eğitim desteği

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen “Dijital Eğitim Platformu”, şehir genelindeki 30 binden fazla 12. Sınıf öğrencisine YKS’ye hazırlık sürecinde büyük kolaylık sağlıyor.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Dijital Eğitim Platformu, 31 ilçedeki 30 binden fazla 12. Sınıf öğrencisine Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) hazırlık sürecine katkı sağlıyor.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Büyükşehir Belediyesi olarak üniversiteye hazırlanan gençlerin gelişimine katkıda bulunmak amacıyla talepleri değerlendirip sosyal ve eğitsel hizmetler sunmaya devam ettiklerini söyledi.

25 YAYINEVİNDEN 450 BİNDEN FAZLA SORU VE ÇÖZÜM VİDEOSU

Özellikle YKS’ye hazırlanan gençlere destek olmak adına, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da şehir sınırları içinde devlet ve özel okullardaki lise son sınıf öğrencilerine, açık lise öğrencilerine ve 2023 mezunu lise öğrencilerine dijital eğitim desteği sağladıklarını dile getiren Başkan Altay, “Bu dijital sistem, 25 farklı yayınevinden 450 binden fazla soru ve çözüm videosu içeriyor. Zengin içeriği ve sürdürülebilir yapısıyla, sınav hazırlık sürecinizi daha verimli hale getirmenize katkıda bulunacak bu sistemi siz gençlerimize ücretsiz olarak sağlayacağız. Hepiniz için hayırlı olmasını temenni ediyor, eğitim hayatınızda başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Üniversite sınavına hazırlık sürecinde böyle bir imkanın kendilerine sunulmasından dolayı memnuniyetlerini dile getiren öğrenciler de her zaman eğitime destek olan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’a teşekkür etti.

Gençlerin basılı yayınlara ihtiyaç duymadan YKS’ye hazırlanabilecekleri, denemeler yapabilecekleri, sınav sonu tercih simülatörlerinden faydalanabilecekleri, canlı ders desteği ve yapay zeka destekli çalışma önerileri sunan Dijital Eğitim Platformu, öğrencilerin akademik başarılarını artırma amacıyla oluşturuldu. Öğrenciler bu önemli hizmete “digitalegitim.konya.bel.tr” adresinden başvuru yapabiliyor.

25 farklı yayınevinden 450 binden fazla soru ve çözüm videosu içeren uygulamaya öğrenciler ücretsiz olarak erişim sağlayabiliyor. Deneme sınavları, canlı dersler, konu anlatım videoları ve birçok uygulamanın bulunduğu sisteme; cep telefonu, tablet veya bilgisayardan günün her saati rahatlıkla erişim sağlanabilirken ayrıca uygulamayı aktif kullanan ve belirli sayıda soru çözümüne ulaşan öğrencilere de çekilişle her hafta tablet hediye ediliyor.

12. SINIF ÖĞRENCİLERİNE ÜYELİKLER SINIFLARDA DAĞITILIYOR

Öte Yandan Dijital Eğitim Platformu üyelikleri 12. sınıf öğrencilerine sınıflarında dağıtılıyor. 3 Ocak Perşembe gününe kadar üyelik dağıtım işlemleri devam edecek. Ayrıca açık lisede okuyanlar ve yeni mezun olanlar da belirtilen dijital eğitim sitesinden başvurularını yaparak sistemden faydalanabilecek.

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