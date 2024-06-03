Konya'da öğrenciler YKS provasında ter döktü

Konya Büyükşehir Belediyesi Lise Medeniyet Akademileri bünyesinde üniversite sınavına hazırlanan öğrencilere yönelik, bu hafta sonu yapılacak YKS öncesinde sınav provası gerçekleştirildi. ÖSYM kurallarının bire bir uygulandığı sınav provasında üniversite adaylarının sınav atmosferini yaşamaları sağlandı.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi Lise Medeniyet Akademileri’nde (LİMA) Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) hazırlanan 12. sınıf ve mezun öğrencilere yönelik sınav provası gerçekleştirildi.

LİMA’nın “Sınava Hazırlık Süreci Öğrenci Destek Faaliyetleri” kapsamında Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi’nde düzenlenen YKS provası LİMA’lı öğrencilerin yoğun katılımıyla düzenlendi. ÖSYM kurallarının birebir uygulandığı YKS provasında öğrencilerin daha önce kendilerine verilen başvuru formları ve kimliklerle beraber sınava girişleri sağlandı.

Konya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Uğur İbrahim Altay, bu yıl ikincisini düzenledikleri YKS provasına LİMA’lı öğrencilerin ilgi göstermesinden memnuniyet duyduklarını ifade etti. Büyükşehir Belediyesi olarak eğitim süreçlerinde öğrencilere destek olduklarını kaydeden Başkan Altay, “Öğrencilerin kendilerini geliştirmeleri ve başarıya ulaşmaları için her türlü imkanı sağlamaya çalışıyoruz. Bu deneyimin gençlerimizin sınav performansını olumlu yönde etkileyeceğine inanıyorum. Sınava girecek tüm gençlerimize şimdiden başarılar diliyorum” dedi.

Lise Medeniyet Akademileri bünyesinde gerçekleştirilen sınav provasından son derece memnun olduklarını dile getiren öğrenciler ise, destekleri için Konya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Uğur İbrahim Altay’a teşekkür etti.