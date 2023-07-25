Konya'da öğrenciler 'güvenli sürüş' öğreniyor

Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde öğrencilerin akademik ve sosyal gelişimine katkıda bulunmak amacıyla hizmet veren Bilgehaneler’de öğrenciler bisikletleriyle “Güvenli Sürüş Etkinlikleri”ne katılıyor.KONYA (İGFA) - Bisiklet konusunda Türkiye’ye örnek uygulamalarıyla öne çıkan Konya Büyükşehir Belediyesi, çocukların bisikletle okula gidiş yollarını güvenli hale getirmek ve bisiklet konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla İl Milli Eğitim Müdürlüğüyle “Güvenli Okul Yolları Projesi” başlatmıştı. Proje, yaz tatilinde Bilgehanelerde eğitim alan öğrenciler için de uygulanmaya başladı.

Bu kapsamda Selçuklu İbn-i Sina ve Ereğli Bilgehanesi’nde öğrencilerin bisikletleriyle evlerine ve bilgehanelere güvenle ulaşım sağlamaları için “Güvenli Sürüş Etkinliği” gerçekleştirildi.

İlk olarak bisiklet kullanma ve bisikletin faydaları konusunda bilgilendirilen öğrenciler, daha sonra Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri eşliğinde güvenli bisiklet sürüşü gerçekleştirdi. Etkinlikten memnun kalan öğrenciler Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’a teşekkür etti.

604 kilometreyle Türkiye’nin en uzun bisiklet yoluna sahip şehri Konya'da “Güvenli Sürüş Etkinlikleri”, 1 Ağustos Salı günü Yavuz Sultan Selim ve 2 Ağustos Çarşamba günü de Ladik Bilgehanesi’nde gerçekleştirilecek.