Konya'da LİMA tercihlerde gençlerin yanında

Konya Büyükşehir Belediyesi Lise Medeniyet Akademileri (LİMA) üniversite tercihi yapacak gençler için ücretsiz tercih danışmanlığı hizmeti veriyor.KONYA (İGFA) - Öğrencileri üniversite sınavına hazırlayan LİMA’nın, Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) puanlarının açıklanmasının ardından öğrencilerin doğru üniversite tercihi yapabilmesi için başlattığı ücretsiz danışmanlık hizmeti, üniversite heyecanı yaşayan gençlerin önünü açıyor.

Bu süreçte öğrencilere üniversite bölümü seçiminde ideal üniversiteleri öneren LİMA’ların PDR ve Eğitim Koçluğu Birimleri, gençlerin isabetli tercihler yapmasına yardımcı oluyor. ÖSYM’nin takvimi baz alınarak hazırlanan ücretsiz danışmanlık süreci 4 Ağustos Cuma gününe kadar devam edecek.

Öte yandan Lise Medeniyet Akademisi’nde gençlere sağlanan ücretsiz danışmanlık hizmetinin yanı sıra YKS’ye hazırlanan üniversite adayı gençlere yönelik düzenlenen Yaz Okulu da faaliyetlerine başladı.

Konya Büyükşehir Belediyesi Lise Medeniyet Akademileri; 9, 10, 11 ve 12’nci sınıf öğrencileri ile yeni mezun gençlere yönelik; ders destek ve sınav programları, milli ve manevi eğitimler, atölyeler ve etkinlikler düzenlerken; gençlerin ve ailelerinin ihtiyaçlarına göre konferanslar ve seminerler vererek gençleri yarınlara hazırlıyor.