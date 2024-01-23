Konya'da KOMEK ve ASEM için kayıtlar başladı

Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları ile Aile Sanat ve Eğitim Merkezleri’nde yetişkinler için hem yüz yüze hem spor hem de uzaktan eğitimle hizmet verecek KOMEK ve ASEM’e kayıt süreci başladıKONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (KOMEK) ile Aile Sanat ve Eğitim Merkezleri’nde (ASEM) yeni dönem kayıtları başladı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, KOMEK ve ASEM’lerin kursiyerlerin sosyalleşmesi ve meslek sahibi olmaları noktasında eğitimler veren Konya’nın önemli markalarından biri haline geldiğini söyledi.

KOMEK’in kendisini yetiştirmek ve kişisel gelişimine katkı sağlamak isteyen tüm vatandaşlara hizmet vermeye devam ettiğini ifade eden Başkan Altay, “KOMEK Konya genelinde bugüne kadar 725 branşta 1,5 milyona yakın katılımcıyı kucaklayan hizmet kapasitesine ulaştı. Başta şehrimizde olmak üzere; Hatay’da ve Balkanlar’da aynı sevdayla yürütülen kurslarımız; uzaktan eğitim yoluyla da dünya genelinden kursiyerlere hizmet veriyor. Kendisini geliştirmek isteyen tüm vatandaşlarımızı, bilhassa gençlerimizi yeni dönemde de yüz yüze ve uzaktan eğitimlerin devam edeceği kurslarımıza kayıt yaptırmaya davet ediyorum” dedi.

Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları’nda bahar dönemi eğitimlerine 16 yaş üstü tüm yetişkinler katılım sağlayabilecek. Ayrıca yoğun talep üzerine 14-17 yaş aralığındaki öğrencilere özel Bilgisayar Donanım ve Teknik Servis, Elif-Ba ve Kur’an-ı Kerim eğitimleri de açılacak.

Kadın, çocuk ve engellilere öncelik veren KOMEK, bahar döneminde; ilustrator eğitimi, dekoratif tablo yapımı (epoksi ile yapım), drapaj tekniğiyle kadın bluz dikimi, gümüş kazaz örücülüğü, java ile programlama, keman eğitimi, seramik biçimlendirme, Rusça, python eğitimi, Peygamberler tarihi, pizza yapımı, piyano eğitimi, işitme engelliler için tel kırma, ilmihal gibi farklı branşlarda birçok eğitimi kursiyerlerle buluşturacak. Eğitimleri başarıyla tamamlayan kursiyerlere eğitim sonunda MEB onaylı sertifika veriliyor ve sertifikalara e-devlet üzerinden ulaşılabiliyor.

KOMEK UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ (KUZEM)

Kursiyerlerine sayısız olanak sunan ve faaliyete başladığı günden bugüne 299 farklı branşta eğitim veren KOMEK Uzaktan Eğitim Merkezi (KUZEM) ise, kişisel ve profesyonel gelişimi desteklemek amacıyla sunduğu geniş yelpazedeki eğitimlerle, katılımcılara istedikleri alanda uzmanlaşma fırsatı sunuyor.