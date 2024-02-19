Konya'da eğitimde 'bilimsel' uygulama

Konya Büyükşehir Belediyesi, eğitime yönelik hayata geçirdiği projelerle örnek olmaya devam ediyor.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulan Bilim Muallimleri Merkezi (BİLİMUM) ile Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi iş birliğiyle “Eğitimde Bilimsel Uygulama Hareketi” başlatıldı.

Öğretmenlerin eğitim yetkinliklerini artırarak, eğitimde bilimsel uygulamalarla öğretmenlerin gelişimine katkı sağlaması hedeflenen çalışma kapsamında öğretmenler üç modülden oluşan 3 haftalık ücretsiz eğitimler alacak. Eğitimde yenilikçi yaklaşımlar sunan BİLİMUM ve Kariyer Merkezi, öğretmenleri etkileyici atölye çalışmaları ve alanında uzman eğitmen ve akademisyenlerin katılımıyla düzenlenen seminerlerle buluşturuyor.

TÜM EĞİTİMLER ÜCRETSİZ OLARAK VERİLECEK

BİLİMUM, zengin eğitim içerikleri ile öğretmenlerin bilimsel yürüyüşünü onlarla beraber geçekleştirirken aynı zamanda ülkemizin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşması için çalışıyor. Modüler piramitsel sistemi ile dikkat çeken BİLİMUM, milli ve manevi değerleri öne çıkararak öğretmenleri yeniden yapılandırmacı ve ilerlemeci bir perspektifle destekliyor. Program sayesinde öğretmenlere sertifikasyon imkanı da sağlanıyor.

Tüm eğitimlerin ücretsiz verildiği seminerlerde, öğretmenlere güncel eğitim yaklaşımları ve sınıflarında uygulamaları açısından en yeni yaklaşımlarla hazırlanmış örnekler sunuluyor. Programla, eğitimde yenilikçi ve etkili yaklaşımlar sunularak öğretmenlerin profesyonel gelişimlerine büyük katkı sağlaması hedefleniyor.