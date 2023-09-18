Konya'da eğitim desteği... Her ay 500 TL

Konya Büyükşehir Belediyesi, 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı’nda da öğrencilere eğitim desteğine devam ediyor.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Büyükşehir Belediyesi olarak Konya’da öğrencilerin eğitimlerini en iyi şekilde sürdürebilmelerini sağlamak için büyük gayret gösterdiklerini dile getirdi.

Öğrencilere yönelik onlarca farklı çalışmaya imza attıklarını kaydeden Başkan Altay, “Büyük Türkiye’yi inşa edecek yarınlarımızın teminatı öğrencilerimize desteğimizi 2023-2024 eğitim-öğretim döneminde de sürdürüyoruz. Konya il sınırları içinde ikamet eden şehit ve gazi çocukları, öksüz, yetim, yüzde 40 ve üzeri ‘Özel Gereksinimi Vardır’ raporu olan öğrenciler, anne-babası resmen ayrı olup ihtiyaç sahibi olan öğrenciler ile 8. sınıf Liselere Geçiş Sınavı’nda (LGS) Türkiye geneli binde birlik dilimde olan öğrencilerimize eğitim desteğine bu yıl da devam ediyoruz. Başvuruları başlayan ve 8 ay süreyle verilecek eğitim desteğimizin tüm öğrencilerimize hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

BAŞVURULAR BAŞLADI

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin ilkokuldan lise sona kadar vereceği desteğe başvuracak öğrenciler “www.konya.bel.tr” adresinde “Eğitim Yardımı” bölümünden başvuru yaparak detaylı bilgi öğrenebiliyor. Şartları karşılayan ve başvurusu onaylanan öğrencilere her ay 500 TL ödenecek.