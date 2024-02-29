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Konya'da eğitim alanında örnek proje

EĞİTİM 29.02.2024, 17:05
Konya'da eğitim alanında örnek proje

Millî Eğitim Bakanlığı öncülüğünde, Konya Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından “Konya Öğretmen Akademileri Projesi” hayata geçirildi.KONYA (İGFA) - “Konya Öğretmen Akademileri”nin açılışı ve ilk ders programı Meram Tantavi Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirildi. Açılışta konuşan Konya İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, projenin “Edebiyat Akademisi”, “Sanat Akademisi”, “Türk İslam Düşüncesi ve Bilimi Akademisi” ile “Şehir ve Kültür Akademisi”nden oluştuğu bilgisini verdi. Projenin gönüllülük esasına göre uygulanacağını belirten Yiğit, çalışmaya desteklerinden dolayı Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’a teşekkür etti.

BAŞKAN ALTAY TÜM ÖĞRETMENLERE TEŞEKKÜR ETTİ

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, asırlardır medrese ve mekteplerde birçok âlim ve ulema yetiştirerek ilmin ışığını bu topraklarda yakan bir medeniyetin mirasçısı olan Türkiye’nin, eğitime bugün de aynı önemi verdiğini ifade etti. Öğretmenliğin en kutsal vazifelerden biri olduğunu kaydeden Başkan Altay, “Bir toplumu geleceğe taşıyan, güzel yarınlarımızın mimarları olan siz değerli öğretmenlerimiz; fedakârlıklarınızla, azminizle ve bilginizle bu kutsal görevi layıkıyla yerine getiriyorsunuz. Büyük bir azim ve özveriyle, çocuklarımızın ve gençlerimizin yollarını aydınlatan, onları en güzel şekilde yarınlara hazırlamak için gayret gösteren tüm öğretmenlerimize teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

PROJE ÖĞRETMENLERİ KİŞİSEL, SOSYAL VE KÜLTÜREL YÖNDEN DESTEKLEYECEK

Konya Öğretmen Akademileri Projesi’nin, öğretmenleri kişisel, sosyal ve kültürel yönden destekleyecek ve onlara bu yönde rehberlik edecek son derece önemli bir proje olduğuna dikkati çeken Başkan Altay şöyle devam etti: 

“Bu projede öğretmenlerimiz; her biri ülke çapında çalışmalara imza atan akademisyen, yazar ve alanında yetkin isimlerle bir araya gelecek. Projeye; Depo No 4, Fuat Sezgin Gençlik Merkezi, İRFA, Karatay Özel Eğitim Uygulama Okulu, Sille, Tantavi Kültür Merkezi ve Taş Bina gibi tarihi ve kültürel öneme sahip merkezlerimiz ev sahipliği yapacak. Haftalık olarak gerçekleşecek akademi eğitimleri, Haziran ayının sonuna kadar devam edecek. Projenin hayata geçmesinde emeği olan Milli Eğitim Bakanlığımıza ve İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum. ‘Konya Öğretmen Akademileri’ projesinin tüm öğretmenlerimize ve eğitim camiamıza hayırlı olmasını diliyorum.”

VALİ ÖZKAN, EĞİTİME DESTEK OLAN BAŞKAN ALTAY’A TEŞEKKÜR ETTİ

Konya Valisi Vahdettin Özkan ise, eğitimin insan ve toplumlar için önemine değinerek, “Konya gibi kadim bir şehirde, medeniyet şehri, sanat, zerafet şehri, ilim-irfan şehrinde öteden beri eğitim hizmetlerini iyileştirme işleri hep olagelmiştir. Günümüzde de siz değerli öğretmenlerimizin rehberliğinde eğitim hizmetinin iyileştirilmesiyle ilgili bakanlığımızın devletimizin göstermiş olduğu milli eğitim stratejisi doğrultusunda bir hareket tanzimini hep beraber yapıyoruz. Buna en büyük kuvveti veren de aslında insanlarımızın da teveccühüne mazhar olmuş seçilmiş belediyelerimizin çok aktif bu işin içinde olması, bu hizmeti çok daha iyileştiriyor; çok daha yaygınlaştırıyor, çok daha etkinleştiriyor. Bu yönüyle Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve ilçe belediyelerimize çok teşekkür ederiz. Projenin eğitime, gençlerimizin geleceğini güvence altına almasını temenni ediyorum” açıklamasını yaptı.

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