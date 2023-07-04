Konya'da Bilgehaneler danışmanlık hizmetinde

Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Bilgehaneler, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sonrası tercih yapacak öğrencilere ücretsiz danışmanlık hizmeti veriyor.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde öğrencilerin akademik ve sosyal gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla hizmet veren birimi Bilgehaneler, LGS sonrası okul tercihi yapacak öğrencilere ücretsiz danışmanlık hizmeti sağlıyor.

Merkezde 14, ilçelerde 9 olmak üzere toplam 23’e ulaşan sayısıyla Bilgehaneler, öğrencilere her alanda destek olmaya devam ediyor. PDR Birimleri aracılığıyla sağlanan tercih danışmanlığıyla öğrencilere ilgi, değer ve yetenekleri doğrultusunda liseye geçiş sürecinde rehberlik eden Bilgehaneler, tercihlerin son tarihi olan 19 Temmuz’ a kadar danışmanlığını sürdürecek.

LGS sınavı tercihleri kapsamında ilk tercih sonuçları 24 Temmuz’da “meb.gov.tr" sitesinde açıklanacak. Sonuçların sonrasında, 1. nakil dönemi 24 Temmuz - 28 Temmuz tarihleri arasında; 2. nakil dönemi ise 31 Temmuz - 4 Ağustos tarihlerinde gerçekleşecek. Üç tercih sürecinde de yerleşemeyen öğrenciler için ilçe nakil ve yerleştirme komisyonuna yönlendirme yapılacak, böylelikle yerleşememiş öğrenciler sistem tarafından boş kontenjanı olan okullara yerleştirilecek.