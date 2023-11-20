Konya'da Başkan Altay'dan 3. sınıf öğrencilerine hikaye kitabı

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit ile birlikte “Başarmaya Hazırım” adlı kitap okuma projesi kapsamında 3. sınıf öğrencilerine hikaye kitabı dağıttı.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünün hayata geçirdiği kitap okuma projesi kapsamında 31 ilçedeki ilkokul 3’üncü sınıf öğrencilerine hikaye kitabı dağıtılıyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Başarmaya Hazırım” projesi kapsamında Meram Cemal Bardakçı İlkokulu’nda düzenlenen kitap dağıtım programına katılarak öğrencilerle bir araya geldi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte öğrencilere yönelik Türkiye’ye örnek işler yaptıklarını dile getiren Başkan Altay, birçok projede olduğu gibi bu projede de güzel işler ortaya çıktığını belirterek, “Proje kapsamında 44 bin 500 3. sınıf öğrencimizin tamamına kitapları ve kendi hikâyelerini yazacakları defterlerini hediye etmiş olduk. Burada amaç çocukların okuma alışkanlığı kazanmalarını, kitapla buluşmalarını sağlamak. Kendilerinin de yazamaya başlamasını teşvik etmek. Başta İl Milli Eğitim Müdürümüz olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İnşallah Konya’mızda çocuklarımızın ufkuna yeni bir başlangıç olacak. Hayırlı uğurlu olsun.” dedi.

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Konya İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit de projenin ikinci yılında başarıyla devam ettiğini ifade ederek, “Bu projede çocuklarımıza okuma, okudukları kitap neticesinde hikâye yazma, aynı zamanda aileleriyle birlikte kütüphanelere ve kırtasiyelere giderek kitap alma ve evlerinde kendilerine ait küçük de olsa bir kütüphane oluşturma gibi hedeflerimiz var. Geçen yıl güzel sonuçlar aldık. İnşallah bu yıl da güzel sonuçlar alacağımızı düşünüyorum. Büyükşehir Belediye Başkanımıza da çok teşekkür ediyorum. Projemizin mali boyutunu tamamen Büyükşehir Belediyemiz karşıladı” ifadelerini kullandı.

“Başarmaya Hazırım” adlı kitap okuma projesiyle Konya’nın 31 ilçesinde öğrenim gören tüm 3. sınıflara Hikâye Kitabı ve Hikâye Kurgu Özel Defteri hediye edilecek.