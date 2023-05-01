Konya'da 20. Bilgehane'ye coşkulu açılış

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından şehre kazandırılan Aydınlıkevler Sultan Alparslan Bilgehanesi’nin açılışı büyük bir coşkuyla yapıldı.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, çok yoğun bir çaba içerisinde çalıştıklarını ifade ederek, Konya’ya sadece son dört günde açılışını yaptıkları ve temelini attıkları yatırımların tutarının 3 milyar lira olduğunu, Konya için gece gündüz demeden gayret ettiklerini söyledi.

Konya Modeli Belediyeciliğe vurgu yaparak konuşmasını sürdüren Başkan Altay, “Burada önceki dönem Büyükşehir Belediye Başkanımız var. Şimdi milletvekilimiz ve milletvekili adayımız. Başkanımız zamanında Bilgehane markası oluşturuldu ve şu anda 20’nci Bilgehane’yi açıyoruz. 25 bin çocuğumuza eğitim vermeye başladık. Bizler aldığımız çıtayı daha yukarı taşımak için çalışıyoruz. Yine görevi devrettiğimiz Selçuklu Belediye Başkanımız burada. O da bizden aldığı çıtayı daha yukarıya taşımak için çaba sarf ediyor. Biz hiç yıkıp yapmakla uğraşmadık, hep temelin üzerine yeni şeyler inşa etmeye, yeni şeyler söylemeye ama aynı zamanda eskiye de sahip çıkmaya çalıştık. ‘Konya Modeli Belediyecilik’ modeliyle böyle güzel eserler ortaya çıktı” ifadelerine yer verdi.

SULTAN ALPARSLAN BİLGEHANESİ 38 MİLYON LİRAYA MAL OLDU

Sultan Alparslan Bilgehanesi’nin güncel bedelle 38 milyon liraya mal olduğunu belirten Başkan Altay şu anda 467 öğrenci alınan hafızlık okullarının 360’ı Bilgehane öğrencilerimizden yetişen çocuklardan oluşuyor. ‘Bir Hafız Yetiştir Bir Nesil Değiştir’ Biz de neslin değişmesi için çaba sarf ediyoruz.”

Büyükşehir Belediyesinin yeni markalarından olan Lise Medeniyet Akademisi’nin (LİMA) artık çoğalmaya başladığına da dikkat çeken Başkan Altay, “LİMA’lar vasıtasıyla da lisedeki çocuklarımıza eğitim veriyoruz. Genç KOMEK’lerimiz, Lise Medeniyet Akademilerimiz, Bilgehanelerimiz ve kamplarımızla bir yılda 85 bin öğrencimizin eğitimine destek olacak projeler yürütüyoruz. Lise 11. ve 12. sınıf öğrencilerimizi ‘Edcadın İzinde’ programı kapsamında İstanbul’a götürüyoruz. Şu an itibariyle 38 bin öğrencimiz hızlı trenle Ayasofya başta olmak üzere İstanbul’un güzelliklerini temaşa ettiler. İnşallah yıl sonuna kadar bu sayı 60 bine ulaşacak” açıklamasını yaptı.