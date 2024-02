Konya Büyükşehir ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında iş birliği protokolü

Konya Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında; eğitim, kültür, gezi, spor ve meslek edindirme faaliyetlerinin işleyişine ilişkin iş birliği protokolü imzalandı.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında eğitim, kültür, gezi, spor ve meslek edindirme faaliyetlerine yönelik iş birliği protokolü imzalandı.

Konya Valiliğinde düzenlenen imza töreninde konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, Konya belediyeciliğinin yıllardır eğitime verdiği desteğin herkesin malumu olduğunu ifade ederek, “Bugün birçok alanda; spor alanında, kültürel alanlarda, akademik alanda protokol imzalıyoruz. Yaptığımız çalışmaları güncelliyoruz. Konya Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve ilçe belediyelerimize bize sağladıkları tüm katkılardan dolayı çok teşekkür ediyorum. Protokolümüzün de hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

“KONYA, TÜM TÜRKİYE’YE ÖRNEK İŞLER YAPIYOR”

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya Modeli Belediyecilik diye ifade ettikleri konunun her yaştan insanın her türlü hizmetten faydalanması olduğunu söyledi. Merkezi hükümetin ve yerel yönetimin iş birliği açısından da Konya’nın tüm Türkiye’ye örnek işler yaptığına dikkati çeken Başkan Altay, “Bu manada Sayın Vali’miz başta olmak üzere tüm il müdürlerimize, özellikle İl Milli Eğitim Müdürü’müze teşekkür ediyorum. Sayın Vali’mizin koordinasyonunda çok uyumlu bir şekilde çalışmalar yürütüyoruz” ifadelerini kullandı.

ANA SINIFINDAN 12. SINIFA KADAR BİRÇOK PROJE YÜRÜTÜLÜYOR

Büyükşehir Belediyesi olarak her yaştan insana hizmet üretme konusunda Milli Eğitim Bakanlığı’yla ana sınıfından itibaren başlayan bir iş birliği yaptıklarını kaydeden Başkan Altay şöyle devam etti: “Birinci sınıfların itfaiye merkezine götürülerek onların yangın konusunda bilinçlendirilmesiyle başlayıp 12. sınıfın sonuna kadar birçok alanda faaliyet yürütüyoruz. 3. sınıf öğrencilerimize yüzme öğretmek, taşradaki tüm 7. sınıf öğrencilerinin Konya merkeze getirilmesi, ayrıca merkez dışındaki ilçelerde yapmış olduğumuz spor okulları, Bilgehanelerimiz, Lise Medeniyet Akademilerimiz ve KOMEK’lerimizle ciddi bir çalışma yürütüyoruz ve sertifikaların tamamı MEB onaylı. Ayrıca bakanlığımız bize ciddi bir öğretmen desteği veriyor. Bununla birlikte 11. sınıf öğrencilerimizin ‘Atabey Gençliği Ecdadın İzinde’ kapsamında Konya’dan İstanbul’a yapmış oldukları seyahatler, 12. sınıf öğrencilerimizin Konya genelinde yapmış olduğumuz deneme sınavları, dijital eğitim desteklerimiz, eğitim yardımlarımız. Yani ana sınıfından başlayarak 12. sınıfın sonuna kadar tüm yaş gruplarında birlikte çalışmalar yürütüyoruz.”

“ÖĞRENCİLERİMİZLE, ÇOCUKLARIMIZLA İLGİLİ PROJELER ÜRETMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

Gelinen noktada Konya Modeli Belediyecilik modelinin tüm Türkiye’ye örnek olduğunun altını çizen Başkan Altay, “Bu fırsatı bize sağladığı için Sayın Vali’mize teşekkür ediyorum. İnşallah öğrencilerimizle, çocuklarımızla ilgili projeler üretmeye devam edeceğiz. Sadece öğrencilerimiz ve gençlerimiz değil, özellikle hanım kardeşlerimizin yararlandığı KOMEK’lerimizde de Konya’nın bu geniş coğrafyasında, 31 ilçenin tamamında birlikte çalışmalar yürütüyoruz. İnşallah imzaladığımız protokol de bundan sonra yapacağımız işler için yeni başlangıç olacak. Konya halkına, gençlerimize, kadınlarımıza hayırlı olsun” dedi.

VALİ ÖZKAN EĞİTİMİN ÖNEMİNE VURGU YAPTI

Konya Valisi Vahdettin Özkan ise protokolün önemine dikkat çekerek en hayırlı işin eğitime yapılan yatırım olduğunu vurguladı. Konya’da çok güzel bir şekilde işleyen ve gelecekte de daha iyiye götürülmesi yönünde çok hayırlı olan bir işi hep beraber tasdik ettiklerini dile getiren Vali Özkan, “En hayırlı iş, eğitim işidir. Çocuklarımızın geleceğe güvenle bakabilmeleri, iyi yetişmelerinin sağlanması her anne babanın ve bütün insanlığın en birinci vazifesi ve talebidir. Bu vazifeye ve talebi tahakkuk ettirmek üzere iş birliği yapmak çok önemli. Hangi alanda olursa olsun her işin özünü eğitim oluşturuyor. Eğitim işi; sadece kamu otoritelerinin ve mahalli idarelerin değil aslında her insanın en öncelemesi gereken bir konu. Eğitimin her kesimi, her zamanı, her alanı kapsaması gerekliliği; kalkınma planları ile ulusal düzeydeki stratejik belgelerde ‘Hayat Boyu Eğitim’ olarak ifade edilmektedir. İmkan ve kabiliyetlerini birleştirerek eğitim hizmetlerini iyileştirme, Konya'mızda öteden beri öncelenmiştir” açıklamasını yaptı.

Konya'nın tarihi birikimi, mirası ve kültürünü taşıyacak öğretmenlerin önemine vurgu yapan Vali Özkan, “En kıymetlisi de Konyalı hemşehrilerimizin teveccühüne mazhar olmuş, seçilmiş belediyelerimizin eğitim hizmeti alanında en nitelikli rolü almış olmalarıdır. Bugünkü protokolümüzün konusu da esas itibariyle ‘Hayat Boyu Eğitim’ farkındalığı ile herkesin imkân ve kabiliyetini eğitime katmaktır’’ diye konuştu.

VALİ ÖZKAN EĞİTİME KATKISINDAN DOLAYI BAŞKAN ALTAY’A TEŞEKKÜR ETTİ

Konuşmasına eğitime verdiği katkı için Başkan Altay ve ekibine teşekkür ederek devam eden Vali Özkan, “Belediyelerimizin eğitime desteği Konya'da iyi örneklik teşkil ediyor. Belediyelerimizde eğitim hizmetine etkili ve nitelikli katkı sunma keyfiyeti mevcut. Bugünkü protokolde de sosyal, mesleki, kültürel ve eğitsel anlamda Milli Eğitim Bakanlığı’nın stratejik hedefleri doğrultusunda herkese hitap edecek kurslar var. Şimdiye kadar 250 bin üzerinde vatandaşımız ve öğrencimiz bu kurslardan yararlanmış. Bu konuda belediyemizin sadece finansal değil, ilgili birimlerinin uzmanlaşarak insan kaynakları ve bilgi teknolojileri anlamında da çok yüksek katkıları olmaktadır” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Konya Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında; eğitim, kültür, gezi, spor ve meslek edindirme faaliyetlerinin işleyişine ilişkin iş birliği protokolü imzalandı.