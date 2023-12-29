Konya Büyükşehir personeline hizmet içi 'motivasyon'

Konya Büyükşehir Belediyesi çalışanlara yönelik hizmet içi eğitimlere devam ediyor.KONYA (İGFA) - Çalışanların motivasyonunun artırılması ve hizmet kalitesinin yükseltilmesi amacıyla düzenlenen hizmet içi eğitim seminerleri kapsamında eğitmen Rahim Aladağ tarafından “İletişim Becerileri ve Motivasyon” eğitimi verildi.

Büyükşehir Belediyesi Mevlana Kültür Merkezi’nde düzenlenen eğitime, belediyenin farklı birimlerinden katılan birçok çalışan, uzman eğitmen eşliğinde etkili iletişim becerileri kazanma ve motivasyonlarını artırma fırsatı buldu. Konya Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi tarafından belediye personelinin daha donanımlı olması ve daha iyi hizmet vermesi amacıyla planlanan eğitimler önümüzde süreçte farklı konu başlıklarında devam edecek.