Konya Büyükşehir öğrencileri LGS ve TYT'ye hazırlıyor

Konya Büyükşehir Belediyesi, İl Millî Eğitim Müdürlüğü ile birlikte Konya genelindeki 8. sınıf ile 11. ve 12. sınıf öğrencilerini kapsayan merkezî sınavlara hazırlık amacıyla izleme değerlendirme uygulamaları yapmaya devam ediyor.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya’da eğitimin kalitesini artırmak ve öğrencilerin sınavlara daha etkin bir şekilde hazırlanmalarını sağlamak adına bu tür uygulamaların büyük önem taşıdığını vurguladı.

Öğrencilere özgün testler ve değerlendirme araçları kullanılarak sınav tecrübesi kazandırmayı hedeflediklerini kaydeden Başkan Altay, “Bu kapsamda 31 ilçemizde öğrenim gören 34 bin 905 8. sınıf, 23 bin 75 11. sınıf ve 28 bin 570 12. sınıf olmak üzere 86 binden fazla öğrencimize yönelik sınavlar düzenlenmeye devam ediyoruz. Öğrencilerimiz bu uygulamalar sayesinde öğrencilik hayatlarının en önemli sınavlarına daha güvenli ve hazır bir şekilde girme imkanı bulacak. Mayıs ayına kadar belirli aralıklarla öğrencilerimizin eksiklerini giderme imkanı tanıyacak sınavları yapmaya devam edeceğiz. İzleme değerlendirme uygulamalarımıza katılan tüm öğrencilerimize eğitim hayatlarını boyunca başarılar diliyorum” diye konuştu.

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle hayata geçirdiği izleme değerlendirme uygulamalarına şu ana kadar TYT-1, TYT-2, TYT-3, LGS-1, LGS-2 ve LGS-3 olmak üzere toplam 158 bin 151 öğrenci katıldı.

Sınav sonuçları “https://konya.meb.gov.tr/omgep/sonuc/index.php” adresi üzerinden eğitim paydaşlarının erişimine açılacak.