Konya Büyükşehir'den 'tez destek' başvuruları

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin, lisansüstü eğitimi devam eden genç araştırmacılara yönelik Atmosfer Bosna Gençlik Merkezi, Genç Kültür Kart, Kariyer Destek Eğitim Merkezi, Kapsül Teknoloji Platformu ile Konya Bilim Merkezi iş birliğinde ve Sosyal İnovasyon Ajansı yürütücülüğünde tasarladığı “Bilim-Teknoloji-İnovasyon Tez Destek Programı”na başvurular başladı.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi, lisansüstü eğitimi devam eden genç araştırmacılara yönelik “Bilim-Teknoloji-İnovasyon Tez Destek Programı” tasarladı.

Tez destek programı kapsamında, yüksek lisans ve doktora düzeyindeki öğrencilerin araştırma yeteneklerinin geliştirilmesine destek olunması, sahada yürütülen yerel yönetim faaliyetlerinin akademik yönden desteklenmesi, üniversite-yerel yönetim iş birliğinin artırılarak genç araştırmacıların desteklenmesi hedefleniyor.

Konya ili özelinde nitelikli araştırma ekosisteminin desteklenerek, genç araştırmacıların Konya Büyükşehir Belediyesi’nin bilim-teknoloji-inovasyon alanlarındaki yatırımlarını keşfetmesi ve teorik bilgi ile saha deneyiminin buluşturulması da programın yaygın hedefleri arasında yer alıyor.

Programa katılmak isteyenler 30 Nisan’a kadar başvuru yapabiliyor. Detaylı bilgiye [email protected] adresinden erişim sağlanıyor.