‘Konutlarda Bütünleşik Enerji Kontrolü' Projesi sunumu gerçekleştirildi

Kayseri Üniversitesi Siber Güvenlik Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Ali Gezer, yürütücüsü olduğu "Konutlarda Bütünleşik Enerji Kontrolü" adlı TÜBİTAK 1512 projesinin projenin ayrıntılarını ve hedeflerini anlatan sunumunu Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa'ya gerçekleştirdi.

Mehmet UZEL / KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, projenin sunumundan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Üniversitemiz, bu tür yenilikçi projelerle bilim ve teknoloji alanında öncü bir rol üstlenmekte ve toplumun ihtiyaçlarına çözümler sunmaktadır. 'Konutlarda Bütünleşik Enerji Kontrolü' projesi, enerji yönetiminde yeni bir dönemi başlatma potansiyeline sahip. Bu proje, bireylerin daha konforlu ve enerji tasarruflu bir yaşam sürmelerini sağlayarak, çevresel sürdürülebilirliğe de katkıda bulunacaktır. Bu projenin, enerji verimliliği ve teknolojik yeniliklerin birleştiği bir alan olan enerji yönetiminde önemli bir adım olarak görüyoruz” dedi.

Projenin yürütücüsü Kayseri Üniversitesi Siber Güvenlik Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Ali Gezer ve ekibine yaptıkları çalışmadan dolayı tebrik eden Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Üniversitemizde bu ve buna benzer bilimsel çalışmaların devam edeceğini belirtti.

Proje kapsamında geliştirilen mobil uygulama sayesinde, ev sahipleri dünyanın herhangi bir yerinden konutlarının enerji kontrolünü kolaylıkla sağlayabileceklerdir. Bu projeyle birlikte; bireylerin hayatına konfor, güvenlik ve enerji tasarrufu sağlanması hedeflenmektedir.