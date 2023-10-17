KOMEK yeni döneme 85 bin kursiyerle başladı

Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları ile Aile Sanat ve Eğitim Merkezleri, güz dönemine merkez ve ilçelerdeki kurs merkezlerinde yüz yüze ve uzaktan eğitimlerle başladı.KONYA (İGFA)- Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, KOMEK ve ASEM’lerden eğitim alan kursiyerlerin, mesleki bilgi ve tecrübenin yanında hem aile bütçelerine hem de milli ekonomiye katkı sağladıklarını vurguladı.

Konya merkezde ve ilçelerde 80 kurs merkezinde 725 farklı branş ile yeni dönem heyecanının başladığını kaydeden Başkan Altay, “KOMEK yeni dönemde yeni bir rekora daha imza atarak 85 bin kursiyerle eğitimlere başladı. Konyamızın markası haline gelen KOMEK, her dönem eğitimlerine yenilik ve güncellik katarak birbirinden farklı branşlarla hizmet kalitesini artırıyor. KOMEK ve ASEM’lerimize teveccüh gösteren herkese çok teşekkür ediyorum. Yeni dönemin hayırlı olmasını diliyor, tüm kursiyerlerimize ve eğitmenlerimize başarılar diliyorum” dedi.

Yüz yüze eğitimlerin yanında KOMEK Uzaktan Eğitim Merkezi (KUZEM) dersleri de bu dönem 9 bin kursiyer ile eğitimlerine başladı. KUZEM yeni dönemde; Laravel Eğitimi, Yapay Zeka Eğitimi, Görgü Kuralları ve Zarafet Eğitimi, Empati ve İletişim Eğitimi, İkna Teknikleri Eğitimi, Kişisel İmaj ve Profesyonel Duruş Eğitimi, Konsantrasyon Eğitimi, Mutlu ve Başarılı Çocuk Yetiştirme Sanatı eğitimleri verecek. KUZEM öte yandan geleneksel eğitimden yararlanamayan ve kurs merkezi binalarına gitmekte zorluk yaşayan engelli bireyler için de Web Tasarımı ve Engelli Bireyler İçin Çağrı Merkezi Elemanı eğitimleri de düzenliyor.

YURT İÇİNDEN VE YURT DIŞINDAN KURSİYERLER KATILIYOR

KOMEK, kayıt olamayan, kontenjanlardan faydalanamayan vatandaşları da unutmadı. “kuzem.org” sitesinde hayata geçirilen interaktif eğitim metodu baz alınarak hazırlanan eğitim videoları kursiyerlerin istifadesine sunuluyor. Hâlihazırda ülkemizin pek çok farklı şehrinden ve Fransa, Almanya, Irak ve Çin gibi dünyanın çeşitli ülkelerinden kursiyerlerin kayıtlı olduğu KUZEM, zaman ve mekân sınırlaması olmadan onlarca farklı branşta sürekli güncellenerek hizmet vermeye devam ediyor.

KURSİYERLERE SAĞLIKLI YAŞAMIN KAPALARINI AÇILIYOR

Mesleki eğitimler ile birlikte kursiyerlere sağlıklı bir yaşam da sunan KOMEK, spor salonlarında; step-aerobik-zumba derslerinin yanında diyetisyen hizmetleri ile sağlık konusunda da destek veriyor. Ayrıca havuz, sauna ve buhar odaları da kayıt yaptıran kursiyerlerin istifadesine sunuluyor.