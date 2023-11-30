KOMEK'ten işitme engellilere katkı

Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları tarafından işitme engellilere yönelik ilk kez açılan “Matematik” kursu, kursiyerleri 2024 EKPSS’ye hazırlıyor.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kurslarında (KOMEK) dezavantajlı gruplara yönelik düzenlenen kurslar ilgi görüyor.

Engelli bireylerin sosyal ve mesleki gelişimlerine katkıda bulunan KOMEK’te, bu dönem ilk kez açılan “İşitme Engelliler İçin Matematik” kursuyla, kursiyerlerin EKPSS’ye hazırlanması sağlanıyor. Alaaddin KOMEK’te gerçekleştirilen matematik eğitimleriyle 2024 EKPSS’ye girecek işitme engelli kursiyerlere sınava hazırlık için destek sağlayan KOMEK, sınav tarihi netleşinceye kadar eğitimlerini sürdürecek. Engelli bireylerden ilgi gören kursa, Karapınar ve Seydişehir ile Karaman’dan da katılım sağlanıyor.

KURSİYERLERDEN KONYA BÜYÜKŞEHİR’E TEŞEKKÜR

Matematik kursuyla ilgili görüşlerini paylaşan işitme engelli kursiyerler, Konya Büyükşehir Belediyesi’nin dezavantajlı gruplar için çok güzel çalışmaları hayata geçirdiğini belirterek, kendilerine böyle güzel imkanlar sunduğu için KOMEK’e teşekkür etti.

“MEFRUŞAT” VE ÇEVRİM İÇİ ESMAÜ’L HÜSNA EĞİTİMLERİ

KOMEK’in; Mümine Hatun ASEM’de düzenlediği “Mefruşat” kursu da işitme engelli katılımcılardan büyük ilgi görüyor. Eğitimlere katılan kursiyerler bu sayede hem el beceresi kazanırken hem de ev ekonomilerine katkı sağlamış oluyor. Ayrıca çevrim içi olarak düzenlenen “Esmaü'l Hüsna” eğitimleriyle işitme engelli kursiyerler İslam kültüründe önemli yere sahip Allah’ın güzel isimlerini de öğrenme imkanı buluyor.

KOMEK, İŞİTME ENGELLİ BİREYLERE ÇOK SAYIDA KURSLA HİZMET VERDİ

KOMEK bünyesinde bu zamana kadar işitme engelli vatandaşlara yönelik; Kur’an-ı Kerim ve Değerler Eğitimi, Peygamber Efendimizin Eşleri ve Kadın İlmihalinin yanı sıra; Yemek, Örgü, Basit Dikiş Teknikleri, Sosyal Yaşamda İletişim, EKPSS ve İŞKUR ortaklığıyla Giyim kursları düzenlendi. Ayrıca Karapınar KOMEK’te; İğne Oyası, Mefruşat ve Basit Nakış kursları da yer aldı.