Kocaelili gençler, Sezai Karakoç'un emanetçileri olduklarını kanıtladı

Kocaeli'de Sezai Karakoç Yeti ve Hitabet Şampiyonaları’nın final yarışmaları gerçekleştirildi.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından 16-19 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek Uluslararası Sezai Karakoç Günleri öncesinde gençler arasında düzenlenen şampiyonalarda final heyecanı yaşandı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortaklaşa yapılan Yeti ve Hitabet Şampiyonalarında finale kalan okullar karşılaştı. Bu kapsamda Yeti Şampiyonası’nda Ali Fuat Başgil Sosyal Bilimler Lisesi 52 puanla birinci oldu. Aynı gün yapılan Hitabet Yarışması’nı ise Gülbahar Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nden Funda Ali elde etti.

Şampiyonaların final etabına katılan öğrenciler bilgi birikimleriyle dikkat çekerken, Sezai Karakoç’un özellikle sömürgecilik ve emperyalizm konusunda gösterdiği hedeflerin emanetçileri olduklarını kanıtladı. Yarışmaya katılan gençler boyunlarına Filistin’in direniş sembolü olan kûffiye taktı. Öğrenciler böylece günlerdir büyük zulüm altında yaşayan Filistin halkıyla dayanışma içinde olduklarını gösterdi.

KOCAELİ KONGRE MERKEZİ’NDE FİNAL HEYECANI

Her iki şampiyonanın final etabı Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. Burada ilk olarak Yeti Şampiyonası’nın finali yapıldı. Finalde, Mehmet Akif Ersoy İmam Hatip Lisesi (E ve D Takımı), Ali Fuat Başgil Sosyal Bilimler Lisesi ve Gebze Kız İmam Hatip Lisesi’nin takımları karşılaştı. Yeti Şampiyonası’nın sunuculuğunu yeni medya küratörü İsmail Halis yaptı. Her takım iki öğrenciden oluştu. Şampiyonanın finali; bilgi yarışması, kelime oyunu ve tabu etaplarından oluştu. Şampiyonada takımlara Sezai Karakoç ve eserleriyle ilgili 50 adet genel kültür sorusu soruldu. Takımlar bu etaplardan gelen sorulara doğru cevaplar vermeye çalıştı.

Yaklaşık bir saat süren şampiyonanın finalinde en çok puanı Ali Fuat Başgil Sosyal Bilimler Lisesi elde etti. Başarılı lise 52 puanla birinci oldu. İkinciliği Mehmet Akif Lisesi E Takımı, üçüncülüğü Gebze Kız İmam Hatip Lisesi, dördüncülüğü Mehmet Akif Ersoy D takımı elde etti.

HİTABET ŞAMPİYONASI’NA 5 ÖĞRENCİ

Yeti Şampiyonası’nın hemen ardından Hitabet Şampiyonası’nın final yarışmasına geçildi. Bu etaba; Mehmet Akif Ersoy Lisesi, Ali Fuat Başgil Sosyal Bilimler Lisesi, Gülbahar Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi ve 24 Kasım Anadolu Lisesi’nden toplam 5 öğrenci katıldı.