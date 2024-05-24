Kocaeli Zabıtası 'etkili püf'leri öğrendi

Kocaeli'de vatandaşlara sunulan hizmetlerin kalitesini arttırmaya yönelik adımlar atan Büyükşehir Belediyesi, zabıta personeline ‘etkili iletişim’ konusunda seminer verdi.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli halkının huzuru, refahı ve sağlığı için 7/24 görev yapan Büyükşehir Zabıtası, vatandaşlara daha iyi hizmet verebilmek adına sürekli kendini yeniliyor.

Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı, hizmet içi eğitim kapsamında personele “etkili iletişim”, “öfke kontrolü” ve “problem çözme” konusunda seminer verdi. Zabıta Dairesi Başkanlığı Eğitim Salonu’nda düzenlenen seminere Zabıta Şube Müdürlüğü ve Trafik Zabıta Şube Müdürlüğü personeli katıldı.

Zabıta Şube Müdürü Faruk Tarı tarafından verilen eğitimde etkili iletişimin önemi anlatıldı. Gerçekleştirdiği sunumla doğru iletişimin püf noktalarını anlatan Tarı, vatandaşla olan iletişimin kaliteli hale getirilmesini isteyerek, personelden daha özverili çalışmalarını istedi. Büyükşehir Zabıta Dairesi Başkanlığı’nda eğitimlerin periyotlar halinde devam edeceği belirtildi.