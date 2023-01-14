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Kocaeli'nde üniversitelilerden Bi'Mola

EĞİTİM 14.01.2023, 09:36
Kocaeli'nde üniversitelilerden Bi'Mola

KOÜ öğrencilerine yönelik düzenlenen “Kampüste Bi' Mola” etkinliğinde Mahşer-i Cümbüş gösterisi yapıldı ve Sakiler müzik grubu sahne aldıKOCAELİ (İGFA) -  Kocaeli’nde Büyükşehir’in Kocaeli Üniversitesi öğrencilerine yönelik düzenlediği “Kampüste Bi' Mola” ile gençler sınav stresinden uzaklaştı. KOÜ öğrencileri etkinliğin ilk gününde Türkiye’de modern doğaçlama tiyatronun öncüsü olan Mahşer-i Cümbüş gösterisiyle gönüllerince eğlendi, ikinci günde ise Sakiler grubunun konseri ile moral depoladı.

MAHŞER-İ CÜMBÜŞ KAHKAHA TUFANI YAŞATTI

Büyükşehir’in KOÜ öğrencilerine yönelik düzenlediği “Kampüste Bi'Mola” etkinliğinin ilk gününde zaman zaman üniversiteli seyircilerin de dâhil edildiği iki saatlik doğaçlama tiyatro gösterisinde Mahşer-i Cümbüş keyif dolu anlar yaşattı. Türkiye’de modern doğaçlama tiyatronun öncüsü olan Mahşer-i Cümbüş, Büyükşehir’in “Kampüste Bi'Mola” etkinliğinin ilk gününde Kocaeli Üniversitesi Kongre Merkezi’nde sahne aldı. Spontane gelişen konular üzerine izleyenleri kahkahalara boğan ekip, tiyatroda da öğrencilere harikalar yaşatarak kahkaha dolu muhteşem bir geceye imza attı.

SAKİLER GRUBU’NU AĞIRLADI

Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Gençlik Hizmetleri Şube Müdürlüğü bünyesinde bulunan Akademi Üniversite biriminin organize ettiği “Kampüste Bi’ Mola” adlı etkinlik programlarının son gününde Sakiler Grubu ağırlandı. Hasan Gözetlik, Yücel Girgin ve Serkan Balkan'dan oluşan başarılı müzik grubu Sakiler’in şarkılarına üniversiteliler hep bir ağızdan eşlik etti. 

KOÜ’DE SAKİLER GRUBU RÜZGÂRI ESTİ

Üniversitelilerin, 2022-2023 Bahar Yarıyılı final sınavlarına kısa bir mola vererek moralle girmeleri için düzenlenen “Kampüste Bi’ Mola” adlı etkinlik programında sahne alan Sakiler Grubu, birbirinden güzel eserleriyle üniversite öğrencilerine unutulmayacak bir akşam yaşattı. Bir saat 30 dakika sahnede kalan Sakiler Grubu’nun konserinde bin 400 kişilik kongre merkezinde üniversite öğrencileri büyük bir beğeniyle ünlü müzik grubun tüm eserlerine eşlik ederken, konser boyunca sevilen Sakiler Grubunu yalnız bırakmadı.

REKTÖRDEN SAKİLER GRUBU'NA TEŞEKKÜR

Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Kampüsü Prof. Dr. Baki Komsuoğlu Kültür ve Kongre Merkezi’ndeki konseri, üniversite öğrencileriyle birlikte Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak ile Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Şemsettin Yıldırım da izledi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği Bi'Mola etkinlikleri kapsamında Sakiler grubunu ağırladıklarını belirten Rektör Cantürk, “Bizlere ve öğrencilerimize keyifli bir akşam yaşatan Sakiler grubuna teşekkür ediyoruz” dedi

MORAL VE MOTİVASYONU ARTIRMAK İÇİN

Konser öncesi Başkan Vekili Çakmak selamlama konuşması yaptı. Sözlerine, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’ın selamlarını ileterek başlayan Başkan Vekili Çakmak, eğitsel, sosyal ve kültürel anlamda da gençlerin her zaman yanında olduklarını belirterek üniversite öğrencilerini sınav stresinden uzaklaştırmak ve motive etmek istediklerini ifade etti. Başkan Vekili Çakmak, “Büyükşehir Belediyesi olarak geçtiğimiz günlerde Gebze Teknik Üniversitesi’ndeki Bi’Mola’nın ardından 2022-2023 Bahar Yarıyılı final sınavlarında kısa bir mola vermek, moral ve motivasyonunuzu artırmak için Kocaeli Üniversitemizde de etkinlik yapmak istedik. Üniversiteli öğrencilerimizi dün ve bugün her zaman destekledik, desteklemeye de devam ediyoruz. Geleceğinize yön veren üniversite hayatınızda başarılar dilerim” dedi.

SAHNE ALMAKTAN MUTLULUK DUYDUK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Sakiler Grubu’nu KOÜ’deki hayranlarıyla buluşturdu. KOÜ’de sahne almaktan mutluluk duyduklarını belirten Sakiler grubun solisti Hasan Gözetlik, “Öncelikle hoş geldiniz. Gurubumuz üyesi Yücel Girgin de bir Kocaeli Üniversitesi mezunu. Bu akşam bizleri yalnız bırakmadığınız için sonsuz teşekkürler. Uzun ve güzel bir gece olacak. Evlerinize gittiğinizde, ‘İyi ki bizim çocukları yalnız bırakmamışız’ diyeceksiniz. İyi ki bu projeyi yapmışız sizlerle karşı karşıya gelmek, göz göze gelmek kadar güzel bir şey yok. Enstrüman çalmak, sizlere şarkılar söylemek çok keyifli. Uzun seneler sizlerle birlikte olalım inşallah” dedi.

ÜNİVERSİTELİLERLE BİRLİKTE SÖYLEDİ

KOÜ’lü öğrencilerin final sınavları öncesinde kısa bir mola vererek, sınav dönemine moralle girmeleri için düzenlenen “Kampüste Bi’ Mola” etkinliğinde Sakiler Grubu, birbirinden güzel eserleriyle üniversite öğrencilerine unutulmayacak bir akşam yaşattı. Grup üyelerine çiçek veren Başkan Çakmak, iki gün süren etkinliklerde emeği geçen herkese teşekkür etti. Salonu dolduran öğrenciler, “Aşığın Kaderi”, “Canıma Minnet”, “Dünyadan Uzak”, “Keskin Bıçak” “Selamı Var”,  “Doyamadım”, “Hangimiz Sevmedi” ve “Aldırma Gönül” gibi şarkıları seslendiren başarılı grubun bütün şarkılarına hep bir ağızdan coşkuyla eşlik etti. Katılımın yoğun olduğu konserin son bölümünde sürpriz yapan Sakiler Grubu, finalde dillerden düşmeyen ‘Yalanı Bırak’ adlı şarkısını Kocaeli Üniversitesi öğrencileriyle birlikte söyledi.

BAŞKAN BÜYÜKAKIN’A TEŞEKKÜR ETTİ

Üniversiteli gençlerin yoğun ilgisini gören Sakiler Grubu konserin sonunda kendisini izlemeye gelen üniversiteliler karşısında heyecanlandıklarını belirterek, Başkan Büyükakın’a teşekkür etti. Konser sonunda ise Sakiler Grubu fotoğraf çektirmek isteyen hayranlarını kırmayarak bol bol hatıra fotoğrafı çekildi.

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