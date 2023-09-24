Kocaeli'nde güvenli okul yolları seferberliği
Kocaeli'nde Körfez Ahmet Taner Kışlalı İlkokulu ve çevresindeki sokaklarda saha uygulaması tamamlanarak geniş katılımla birlikte açılışı sağlandıKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi; yayaların, özellikle de engellilerin, yaşlıların, öğrencilerin ve çocukların erişim ve hareketliliğini merkeze alan bir anlayışı başlattı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Marmara Belediyeler Birliği, Superpool ve Global Designing Cities Initiative (Global Kent Tasarımı İnisiyatifi) işbirliğinde; kent sokaklarını, çocuklar ve velileri için yaşanabilir alanlar ile yaya ve çocuk dostu kamusal mekânlara dönüştürme amacıyla ‘Sokak Dönüştürme Uygulaması Destek Programı’nı hayata geçirildi.
ORTAK AKIL, BİRLİKTE PLANLAMA
Program kapsamında; Körfez Esentepe Mahallesi Ahmet Taner Kışlalı İlkokulu ve çevresindeki sokaklarda analiz, değerlendirme ve tasarım çalışmaları yapıldı. Okul yönetimi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, ilçe belediyesi ve ilgili muhtarlıklar ile yapılan değerlendirmelerin ardından 16-22 Eylül Avrupa Hareketlilik Haftası içerisinde saha uygulaması tamamlanarak geniş bir katılımla birlikte açılışı sağlandı.
SOKAĞIN AÇILIŞI GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Avrupa Hareketlilik Haftası içerisinde sokak dönüştürme uygulaması açılış etkinliği Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Körfez İlçe Milli Eğitim Müdürü Sergülen Kurt ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı Ulaşım Dairesi Başkanı Ali Bilgi’nin katılımı ile gerçekleştirildi. Programa Marmara Belediyeler Birliği, Superpool, Global Designing Cities Initiative (Global Kent Tasarımı İnisiyatifi) temsilcilerin yanı sıra Körfez Belediyesi, yakın çevre mahalle muhtarları, okul öğrencileri ve veliler de katıldı.
KOCAELİ GENELİNDE YAYGINLAŞTIRILACAK
Etkinlikte çocuklara yönelik oyunlar ve ikramlar sağlandı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sokak Dönüşüm Uygulaması kapsamında tespit ettiği 15 okulda öncelikli olacak şekilde kent genelinde sorun yaşanan okul çevrelerinde stratejik plan doğrultusunda tasarım ve uygulama çalışmaları yapacak.
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|5
|13
|2. Fenerbahçe
|4
|12
|3. Rizespor
|6
|11
|4. Trabzonspor
|5
|9
|5. Kayserispor
|5
|9
|6. A.Demirspor
|4
|8
|7. Konyaspor
|5
|8
|8. Hatayspor
|5
|7
|9. Alanyaspor
|5
|7
|10. Beşiktaş
|4
|7
|11. Antalyaspor
|6
|6
|12. Karagümrük
|6
|6
|13. Sivasspor
|6
|6
|14. Kasımpasa
|5
|6
|15. Ankaragücü
|5
|5
|16. Pendikspor
|6
|4
|17. Başakşehir
|5
|3
|18. Gaziantep FK
|6
|3
|19. İstanbulspor
|4
|2
|20. Samsunspor
|5
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|6
|18
|2. Ahlatçı Çorum FK
|6
|12
|3. Manisa FK
|6
|11
|4. Keçiörengücü
|6
|11
|5. Bodrumspor
|5
|10
|6. Gençlerbirliği
|5
|10
|7. Bandırmaspor
|5
|9
|8. Kocaelispor
|5
|9
|9. Şanlıurfaspor
|5
|8
|10. Göztepe
|6
|8
|11. Erzurumspor
|5
|6
|12. Boluspor
|6
|6
|13. Sakaryaspor
|6
|5
|14. Giresunspor
|6
|4
|15. Adanaspor
|5
|3
|16. Altay
|5
|3
|17. Tuzlaspor
|6
|3
|18. Ümraniye
|6
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|6
|18
|2. Tottenham
|5
|13
|3. Liverpool
|5
|13
|4. Arsenal
|5
|13
|5. Brighton
|5
|12
|6. West Ham United
|5
|10
|7. Aston Villa
|5
|9
|8. M. United
|6
|9
|9. Crystal Palace
|6
|8
|10. Fulham
|6
|8
|11. Nottingham Forest
|6
|7
|12. Newcastle
|5
|6
|13. Brentford
|6
|6
|14. Chelsea
|5
|5
|15. Everton
|6
|4
|16. Wolves
|6
|4
|17. Bournemouth
|5
|3
|18. Sheffield United
|5
|1
|19. Luton Town
|5
|1
|20. Burnley
|5
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|6
|16
|2. Girona
|6
|16
|3. Real Madrid
|5
|15
|4. Athletic Bilbao
|6
|13
|5. Valencia
|6
|10
|6. Rayo Vallecano
|5
|9
|7. Atletico Madrid
|4
|7
|8. Osasuna
|6
|7
|9. Cadiz
|5
|7
|10. Getafe
|5
|7
|11. Real Betis
|5
|7
|12. Real Sociedad
|5
|6
|13. Villarreal
|5
|6
|14. Deportivo Alaves
|6
|6
|15. Mallorca
|6
|5
|16. Sevilla
|5
|4
|17. Celta Vigo
|6
|4
|18. Granada
|5
|3
|19. Las Palmas
|5
|2
|20. Almeria
|6
|2