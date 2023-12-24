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Kocaeli İtfaiyesi’nden hayat kurtaran eğitimler

EĞİTİM 24.12.2023, 10:28
Kocaeli İtfaiyesi’nden hayat kurtaran eğitimler

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, işletmelerin acil durum ekiplerine hayat kurtaran eğitimler veriyorKOCAELİ (İGFA) - Yangın, sel ve deprem gibi afetlere karşı yaptığı hızlı ve operasyonel müdahaleleriyle hayat kurtaran Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, gerçekleştirdiği ulusal ve uluslararası İtfaiyecilik eğitimlerinin yanı sıra kamu ve özel işletmelere yönelik “Acil Durum Eğitim” çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik uyarınca oluşturulan Acil Durum Ekipleri, profesyonel müdahale birimleri gelinceye dek olayın gelişimini durdurma ve söndürme hizmetini gerçekleştiriyor. Bu kapsamda Dilovası ilçesinde bulunan Polisan Kimya San. A.Ş. fabrikası acil durum ekiplerine yönelik olarak “Acil Durum Eğitim” verildi.

TEORİK VE PRATİK EĞİTİM

Teorik ve pratik olarak gerçekleştirilen eğitimlerde, “Yanma ve Yangın”, “Yangın Yerindeki Tehlikeler”, “Söndürme Maddeleri ve Söndürme Teknikleri” “Araç ve Malzeme”, “Ekip Çalışması ve Organizasyonu” başta olmak üzere birçok konuda bilgiler aktarıldı. Eğitimler, Sanayi Mahallesi Ömer Türkçakal Bulvarı üzerinde yer alan İtfaiye Dairesi Başkanlığı hizmet binasının hemen arkasında yer alan İtfaiye Eğitim Merkezi KOBİTEM tesislerinde verildi.

Büyükşehir İtfaiyesi Önleme ve Eğitim Şube Müdürlüğü Eğitim Birimi KOBİTEM personellerince verilen eğitimde, eğitim sahasında bulunan simülatörler vasıtasıyla olası bir akaryakıt yangınına yaklaşma ve köpük ile söndürme uygulamaları gerçekleştirildi.

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