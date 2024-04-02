Kocaeli İtfaiyesi'nden Sakarya Orman İşletme'ye eğitim

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki itfaiye, Sakarya Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı personele eğitim verdiKOCAELİ (İGFA) - Vatandaşların hizmetinde 7 gün 24 saat hizmet veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, olası can ve mal kayıplarını en aza indirmek amacıyla eğitim ve bilinçlendirme faaliyetlerine hız kesmeden devam ediyor. Eğitimler kapsamında Sakarya Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı personellerin Yüksekte Güvenli Çalışma Eğitimleri, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı İtfaiye Önleme ve Eğitim Şube Müdürlüğü Eğitim Birimi (KOBİTEM) tarafından verildi.

İTFAİYE EĞİTİM MERKEZİ

Teorik ve pratik olmak üzere iki aşamalı olarak verilen eğitimde; Yüksekte Çalışma, Güvenlik Kuralları, Alan Sınırlandırma, Düşüş Durdurucular, Emniyet Sistemleri, Kişisel Korunma Donanımı, Ekipman Bilgisi, İple İniş ve Çıkış, Yatay ve Dikey Yaşam Hatları, Merdiven Kullanımı başta olmak üzere birçok konuda bilgiler sunuldu. Sanayi Mahallesi Ömer Türkçakal Bulvarı üzerinde yer alan KOBİTEM tesislerinde gerçekleştirilen eğitimin uygulamalı bölümünde; Kişisel Koruyucular, Düşüş Durdurucular, Yatay ve Dikey Yaşam Hatları, İple İniş ve Çıkış gibi konular, istasyon ve simülatörler kullanılarak aktarıldı.