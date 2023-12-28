Kocaeli İtfaiyesi'nden KOÜ Teknopark’a eğitim

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerine Başiskele’de bulunan KOÜ Teknopark personeline verilen acil durum eğitimiyle devam etti.KOCAELİ (İGFA) - Olası yangın ve afetlere karşı, kurum ve kuruluşlara yönelik eğitim faaliyetlerine devam eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, bu eğitimlere bir yenisini ekledi.

Büyükşehir İtfaiyesi Önleme ve Eğitim Şube Müdürlüğü Eğitim Birimi (KOBİTEM) tarafından Başiskele’de bulunan Kocaeli Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi (Teknopark) personeline yönelik Acil Durum Ekip Eğitimi gerçekleştirildi. Teori ve pratik olmak üzere iki aşamalı olarak verilen eğitimde Yanma ve Yangın, Yangın Yerindeki Riskler, Yangın Söndürme Maddeleri ve Söndürme Teknikleri, Taşınabilir Yangın Söndürücüler başta olmak üzere çeşitli konularda bilgiler sunuldu. Eğitimin pratik bölümünde küçük çaplı bir yangın oluşturularak, katılımcıların taşınabilir yangın söndürücüler ile nasıl müdahale etmeleri gerektiği ve doğru kullanım prosedürleri hakkında bilgiler sunuldu. Bu aşamada kursiyerler, birebir olarak yangın söndürme faaliyeti gerçekleştirdi.