Kocaeli İtfaiyesi'nden elektrikli araçlara müdahale eğitimi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, son yıllarda kullanımı yaygınlaşan elektrikli araç yangın ve kazalarına yönelik eğitimler veriyor.KOCAELİ (İGFA) - Türkiye’nin eğitim üssü olan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, eğitim çalışmalarını yeni yılda da aralıksız olarak sürdürüyor. Büyükşehir’in yeni dönemdeki ilk eğitimlerinden biri elektrikli araçlara yönelik oldu. Yerli marka TOGG’un da piyasaya girmesiyle gelişimini hızlandıran elektrikli araçlara acil durumlarda müdahale bilinmesi gereken konulardan biri haline geldi.

ÜRETİMİ VE KULLANIMI ARTIYOR

Küresel olarak fosil yakıtlarının kullanımının azaltılmasına yönelik çalışmalar kapsamında, içten yanmalı motor ile çalışan araçların karşısında, elektrikli batarya ve motora sahip araçların üretimi ve kullanımı gün geçtikçe artıyor. Türkiye’nin ilk doğuştan elektrikli yerli ve milli aracı TOGG da bu sektörde yerini alarak ülkemizi başarı ile temsil ediyor.

Elektrikli araçlarda olası kaza ve yangın durumlarında müdahale prosedürleri, içten yanmalı motor teknolojisine sahip araçlar ile farklılık arz edebiliyor. Bu yeni teknolojiye yönelik özellikle müdahale prosedürlerindeki farklılık nedeniyle itfaiyecilerin, bu araçlara yönelik müdahale yöntemlerini ve yaklaşım stratejilerini iyi bilmeleri gerekiyor.

İtfaiye Dairesi Başkanlığı, elektrikli araçlarda meydana gelebilecek yangın ve kaza durumlarına karşı, müdahale personelinin bilgi ve beceri düzeyini artırmak adına çalışmalarına devam ediyor. Çalışmalar kapsamında, İtfaiye Müdahale Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekiplere, “Elektrikli Araçlarda Yangın ve Kaza Durumlarında Müdahale Teknikleri” konusunda eğitimler veriliyor.