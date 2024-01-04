Kocaeli İtfaiyesi'nden Diversey Türkiye firmasına acil durum eğitimi

Kocaeli Büyükşehir İtfaiyesi tarafından Gebze’de bulunan Diversey Türkiye personeline acil durum eğitimi verildi ve yangın tatbikatı yapıldıKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir İtfaiyesi, ilimizde ve çağrıldığı anda ülkemizin her yerinde vatandaşlarımızın 7 gün 24 saat hizmetinde görev yaptığı gibi, olay meydana gelmeden önce de vatandaşlarımızın hazırlanması konusunda, bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetlerine ara vermeden devam ediyor.

İtfaiye ekipleri tarafından, Gebze’de kurulu bulunan DIVERSEY Türkiye çalışanlarına Acil Durum Ekip Eğitimi verildi.

İşletme personelinden oluşan Acil Durum Ekiplerine verilen eğitim, teori ve pratik olarak üzere iki aşamalı olarak gerçekleştirildi.

Eğitimin teorik bölümünde, Yanma ve Yangın, Yangın Yerindeki Riskler, Söndürme Maddeleri ve Söndürme Teknikleri, Kişisel Koruyucu Donanım gibi bilgiler aktarılırken, Uygulamalı bölümde de Taşınabilir Yangın Söndürücüler, Yangına Müdahale Ekipmanı ve Diğer Donanımlar başta olmak üzere çeşitli konularda bilgiler sunuldu. İşletmede gerçekleştirilen eğitimde, taşınabilir yangın söndürücüler, kişisel koruyucu donanım ve diğer söndürme ekipmanı kullanılarak söndürme işlemi gerçekleştirildi. Aynı zamanda da olası bir yangın durumunda tahliye organizasyonu ve yaralı çıkartma tatbikatı da yapıldı.