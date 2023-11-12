Kocaeli'den verimli ve keyifli bir eğitim

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 153 Çağrı Merkezi Personeline “Psikolojik Sağlamlık Geliştirme Programı Eğitimi” düzenledi. Personel için verimli ve keyifli bir eğitim olduKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Kocaeli’de yaşayanların hayatını kolaylaştıran Alo 153 Çağrı Merkezinde görev yapan operatörlerinin iş yaşam işlevselliğinin yükselmesi, vatandaşla iletişim konusunda etkinliğinin artması amacıyla “Psikolojik Sağlamlık Geliştirme Programı Eğitimi” düzenledi. Psikolog Başak Aslan tarafından belediye meclis salonunda 46 çağrı merkezi operatörüne eğitim verildi. Keyifli geçen eğitimden personel memnun ayrıldı.

ZORLU YAŞAM BECERİLERİ KAZANMAK

İnsan Kaynakları Ve Eğitim Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen eğitimde

153 Çağrı Merkezi operatörlerinin; duygusal ve davranışsal sorunları çözerek ruh sağlığını geliştirmeye, iyileştirmeye ve korumaya yönelik teknikler, olumlu gelişimlerini sürdürebilmek, zorlu yaşamsal güçlüklerle sağlıklı bir şekilde başa çıkabilme becerilerini kazandırmak amaçlandı. Psikolog Başak Aslan’ın verdiği eğitimde; ‘’Psikolojik sağlamlık nedir? Psikolojik sağlamlığı yüksek bireylerin ortak özellikleri, psikolojik sağlamlığı arttırmak için neler yapılmalı? kendini fark etmek, kendimiz için neler yapabiliriz? sağlıklı olmak nedir? motivasyon, ilişkilerin gücünden faydalanmak, etkili iletişim, öfke ve kontrolü, kriz yönetimi ve sorunlarla başa çıkma, kendine değer vermek konu başlıklarına yer verildi.

Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonunda gün boyunca süren ve oldukça keyifli ve eğlenceli geçen eğitimde psikolog Başak Aslan, her şeyin önce insanın kendisini sevmesiyle başladığına dikkat çekti. Aslan, “Değiştirebileceğiniz şeyleri değiştirebilmeniz için cesaret, şimdilik değiştirmeyecekleriniz için sabır, hiçbir zaman değiştiremeyecekleriniz için kabullenme gücü, neyi ne zaman değiştirebileceğinizi ya da değiştiremeyeceğinizi bilebilmeniz için de akıl diliyorum” diyerek sözlerini tamamladı.