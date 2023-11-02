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Kocaeli'den işaret diliyle afet bilinci

EĞİTİM 02.11.2023, 13:30
Kocaeli'den işaret diliyle afet bilinci

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kentteki işitme engelli vatandaşlara işaret dili yardımıyla deprem eğitimi veriyorKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’na bağlı Zemin Deprem İnceleme Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Sismolojik İzleme ve Deprem Eğitim Merkezi’nde uygulamalı deprem eğitimleri 2023- 2024 eğitim ve öğretim yılında da devam ediyor.

Depremin zararlarını azaltmak için eğitim faaliyetlerinin yürütüldüğü merkezde yıllık ortalama 10.000 kişiye uygulamalı eğitim veriliyor. Merkezde son olarak Kocaeli Sağır Kadınlar Sosyal Dayanışma Derneği üyelerine deprem eğitimi verildi. Katılımcılara deprem anında  ‘çök-kapan-tutun’ metodu uygulamalı olarak gösterildi.

105 BİN 616 KİŞİYE DEPREM EĞİTİMİ

İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, Bilgi evleri, ilçe belediyeleri ve çeşitli derneklerle yürütülen ortak projelerle şimdiye kadar 105 bin 616 kişiye deprem eğitimi verildi. Sismolojik İzleme ve Deprem Eğitim Merkezi’nde deprem öncesi zarar azaltmak adına yapılması gerekenlerin yanı sıra deprem anında özel gereksinimli bireylerin farklı neler yapması gerektiğiyle ilgili teorik ve uygulamalı eğitimler de aktarılıyor. Bu kapsamda Kocaeli Sağır Kadınlar Sosyal Dayanışma Derneği üyelerine deprem eğitimi verildi.

Büyükşehir bünyesinde iki işaret dili uzmanının da bulunduğu eğitimde katılımcılara ev içinin depreme hazırlanması, deprem anı ve deprem sonrası yapılacaklarla ilgili detaylı bilgi verildi. Deprem anında yapılması gerekenler ile güzel bir eğitim aldıklarını belirten Kocaeli Sağır Kadınlar Sosyal Dayanışma Derneği Başkanı Dilber Özcan, kendilerine bu kazanımı sağlayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.

ÜCRETSİZ EĞİTİMLER

Kocaeli halkının deprem konusunda eğitim almasına çok önem veren Büyükşehir Belediyesi, tüm bu eğitimleri ücretsiz olarak veriyor. 25 kişilik gruplar halinde yapılan eğitimlere katılmak isteyen birey ve gruplar 153 Çağrı Merkezi’ni arayarak deprem eğitim randevusu alabilir.

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