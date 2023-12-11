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Kocaeli'den 'Helal Kesim' eğitimi

EĞİTİM 11.12.2023, 11:45
Kocaeli'den 'Helal Kesim' eğitimi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi mezbahasında görev yapan personeller TSE Helal Belgesi normları kapsamında eğitim aldı.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, mezbaha personellerine TSE Helal Belgesi normları kapsamında Helal Kesim bilgilerini güncelleme adına eğitim verildi.

İzmit İlçe Müftülüğü tarafından verilen eğitimde, mezbahada yeni göreve başlayan personele kurban kesimi sırasında İslami kurallara uygun kesim yapılması, kesim sırasında yaşanabilecek kazaları önlemek gibi Helal Kesim eğitimi verildi.  Büyükşehir bünyesinde hizmet veren mezbahalarda vatandaşlara İslami usullere göre kesilen etin ucuz ve sağlıklı ulaşması yönünde hizmet politikasının geliştirildiğini ifade eden yetkililer, İzmit İlçesi Solaklar mevkiinde bulunan İzmit mezbahasında son teknolojiyle kesim yapılabildiğini belirtti.

TEORİK EĞİTİM VERİLDİ

Eğitim kapsamında helal kesim standardına yönelik kesim esasları, etlerin hazırlanması, saklama koşulları, kurban hayvanının bölümleri, elde edilen parçalar ve pişirme usulleri, etlerin kalite olarak gruplandırılması konularında personele teorik eğitim verildi. Büyükşehir Belediyesi ayrıca Kurban Bayramı öncesinde kurban kesim elemanı sertifikasına sahip olmak isteyen vatandaşlar için de eğitim veriyor.

SIFIR ATIKLA ÖRNEK MEZBAHA

Türkiye’nin en iyi modern mezbahalarından birine sahip olan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İzmit Mezbahası, 4 bin 300 metrekare kapalı, 27 bin 500 metrekare açık alanda hizmet sunuyor. 900 metrekare soğuk hava depoları ve sakatat soğuk hava depoları ile etler saklanıp, aynı anda 200 adet büyükbaş ve küçükbaş et kesimi yapabilen kesimhane sıfır atıkla örnek oluyor. Mezbaha biyolojik atıkları ziyan etmeden belli işlemlerden geçirilerek kesilen hayvanın boynuzundan, kanından tırnağına kadar geri dönüşümü sağlanıyor.

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