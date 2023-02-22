Kocaeli'de özel öğrencilere deprem eğitimi

GESOTİM tarafından Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi’nde özel öğrencilere deprem eğitimi verildiKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezinde eğitim gören özel gereksinimli öğrencilere Gölcük Esnaf Sanatkârlar Odası Arama Kurtarma Derneği (GESOTİM) tarafından Deprem Farkındalık Çalışması kapsamında hem teorik hem de uygulamalı eğitim verildi.

Afet ve Acil Durumlarda Farkındalık ortaya çıkarmak amacıyla GESOTİM tarafından Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezinde çök kapan ve tutun tatbikatı yapıldı. Yaklaşık 2 saat süren eğitimde öğrenciler deprem anı, deprem sırası ve deprem sonrası yapılması gerekenleri uygulamalı olarak öğrendi.

CEMİL MERİÇ ENGELSİZ YAŞAM MERKEZİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi; 2017 yılında kurulmuş olup 17-35 yaş arası özel gereksinimli bireylere hizmet vermektedir. Merkezde öğrencilere yönelik Müzik Atölyesi, Halk Oyunları, El Sanatları, Mutfak Atölyesi, Okuma-Yazma, Matematik, Değerler Eğitimi, Akıl Oyunları, Masal ve Hikaye Anlatıcılığı Atölyesi, Beden Eğitimi, Drama, Bahçecilik, Bağımsız Yaşam, Bireysel Eğitimler yer almaktadır.