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Kocaeli'de öğrencilerin tercihi yine Bilgievleri oldu

EĞİTİM 19.01.2024, 10:37
Kocaeli'de öğrencilerin tercihi yine Bilgievleri oldu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin ödüllü gençlik projesi Kılavuz Gençlik programında hizmet veren Bilgievlerinin hizmet kalitesinden 2023 yılında 23 bin 165 öğrenci faydalandı.KOCAELİ (İGFA) -  Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Kılavuz Gençlik projesi kapsamında ilk ve ortaokul öğrencilerine ücretsiz eğitim hizmet veren Bilgievleri, yıllardır sergilediği eğitim kalitesi ile çocukların öncelikli tercihi oldu.

Kocaeli’nin 11 ilçesinde bulunan 17 merkezde eğitim-öğretim faaliyetlerine devam eden Kılavuz Gençlik Bilgievleri’ne 2023 yılı içerisinde 9 bin 452 öğrenci yeni kayıt yaptırırken toplam 23 bin 165 öğrenci aktif olarak Bilgievleri’nden faydalandı.

“Kılavuz Gençlik Projesi” kapsamında Bilgievleri’nde öğrencilere nitelikli eğitim ve sosyal belediyecilik anlayışıyla bir ev ortamı sunan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, çocukların ve gençlerin enerjilerini, becerilerini doğru yönde kullanmalarına olanak sağlayarak yeteneklerini keşfetmelerine imkân tanıyor. Dersleri ve öğretmenlerini çok sevdiklerini belirten öğrenciler, “Derslerimiz daha keyifli ve verimli geçiyor” diyerek Bilgievleri’nde gördükleri branş dersleri sayesinde okuldaki başarılarının arttığını belirtiyor. Atölye çalışmalarıyla da sanatsal faaliyetlere katılarak stres attıklarını belirten Bilgievleri öğrencileri, çocukları, gençleri önceleyen projelere ve etkinliklere önem verdiği için Başkan Tahir Büyükakın’a teşekkür etti.

Bilgievinin ikinci evi olduğunu belirten Eslem Balkan, “Burayı çok seviyorum. Burada birbirinden farklı aktiviteler yapıyoruz. Kitap Okuma Atölyesi’ni çok seviyorum. Atölyede kitap okuyoruz, geri kalan zamanlarda da oyunlar oynuyoruz. Kitap okumayı çok sevdiğim için öğretmenlerim beni kütüphane elçisi yaparak ödüllendirdiler. Ayrıca bir sorunumuz olduğunda öğretmenlerimiz bizlere yardımcı oluyor” ifadelerini kullandı.

PROBLEMLERE ÇÖZÜM YOLLARINI ÖĞRENDİLER

Kocaeli'nin geleceğinde gençlerin söz sahibi olacağını belirten Başkan Büyükakın’ın hedefleri doğrultusunda hızla yol almaya devam eden Büyükşehir Belediyesi, gençlerin hayallerine bir adım daha yaklaşması için yoğun çaba sarf ediyor. Teknoloji alanında öğrencilerin yeteneklerinin keşfedildiği, ihtiyaç duyulan önleyici ve geliştirici çalışmaların yapıldığı hizmetlerle, öğrencilerin araştırma yapma, sorgulama ve derslerini pekiştirmelerine fırsat sunuldu. Dijital Okur Yazarlık çalışması ile öğrencilere, karşılaşabilecekleri problemlere çözüm yolları öğretildi. Ayrıca bilişim alanlarında Robotik Kodlama Atölyeleri ve Mahir Çocuk Atölyeleri hizmete sunuldu. Bu kapsamda 2023 yılı içerisinde 24 bin 77 öğrenci Bilgievleri’nden bilişim hizmeti aldı.

Öğrencilerin zihinsel, bedensel ve sosyal gelişimlerine yönelik öğrenmelerine katkı sağlamak amacıyla ilgi ve yeteneklerine uygun yarışmalar düzenlenirken eğitim faaliyetleri içerisinde akıl oyunları, turnuvalar, spor etkinlikleri ve aile katılımlı etkinlikler gibi alanlarda il geneli ya da Bilgievi özelinde çalışmalar yapıldı. 2023 yılı içerisinde gerçekleştirilen Aklınla 1000 Yaşa Zekâ Oyunları Yarışması’na 18 bin 388, futbol turnuvasına 170, voleybol turnuvasına 119, bilgi yarışmalarına 119, toplam 18 bin 796 öğrenci katılım sağladı.

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