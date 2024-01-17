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Kocaeli'de Akademi Liseler 12 bin öğrenciye kucak açtı

EĞİTİM 17.01.2024, 10:54
Kocaeli'de Akademi Liseler 12 bin öğrenciye kucak açtı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin model ve ödüllü gençlik projesi Kılavuz Gençlik içerisinde yer alan Akademi Liselerden 2023 yılı içerisinde 12 bin 392 öğrenci faydalandı.KOCAELİ (İGFA) - Belediye hizmetlerinin yanı sıra son yıllarda özellikle sosyal hizmetlerden, spor ve sağlık hizmetlerine kadar birçok farklı alanda hizmet sunan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yürüttüğü çalışmaların yanında eğitime de büyük destek veriyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin gençlerin gelişiminde model ve ödüllü gençlik projesi olan ‘Kılavuz Gençlik’ her geçen yıl birbirinden fark yaratan eğitimlerle çalışmalarına devam ediyor. Lise ve üniversite gençliğine yönelik yepyeni bir vizyon kazandırmayı amaçlayan eğitimler; salon programları, tematik kamplar, akademik çalışmalar, sosyal aktiviteler, sportif etkinlikler ve kulüp faaliyetleri olmak üzere birçok alanda verilen hizmetle destekleniyor.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Gençlik Eğitim Şube Müdürlüğü bünyesinde çalışmalarını sürdüren ‘Kılavuz Gençlik’ projesi kapsamında kurulan Akademi Liseler, 9 ilçede bulunan 11 merkezde faaliyetlerine devam ediyor. Lise ve lise mezunu öğrencilerin sınavlara hazırlanmalarına katkı sunmak amacıyla başlayan ve MEB’e uygun eğitimlerin verildiği Akademi Liselerden 2023 akademik yılında 12 bin 392 öğrenci aktif olarak faydalandı. Gençlerin eğitim alanındaki ücretsiz adresi olan Akademi Liseler, 2023 yılında da Kocaeli’nin dört bir yanından birçok gence kılavuzluk yapmanın gururunu yaşadı.

“DÜZEN SAYESİNDE DERSLERİMİZDEN KOPMUYORUZ”

Akademi Lise’de gördüğü eğitimin yanı sıra sosyal faaliyetler, aktiviteler, geziler ve atölyeler sayesinde sosyalleşme imkanı bulduğunu belirten öğrencilerden Kaan Cevizözü, “Normalde insanlar sosyalleşebileceği alanlarda derslerinden çok kopma yaşayabiliyor. Ancak biz Akademi Lise’deki düzen ve gidişat sayesinde derslerimizden kopmuyoruz ve sosyal hayatımızdan da geri kalmıyoruz. Burada kullandığımız kütüphane, bilişim atölyesi ve spor alanlarında ders çalışıp sosyalleşiyoruz. Soru çözümlerinde öğretmenlerimiz birebir şekilde ilgileniyorlar. Bu sistemle üniversite sınavına güzel bir şekilde hazırlanıyoruz” ifadelerini kullandı.

ERDEM SAHİBİ BİR GENÇLİK YETİŞTİRİLİYOR

Büyükşehir Belediyesi’nin model ve ödüllü gençlik projesi Akademi Liseler, gençlerin sosyal, akademik, ahlaki, milli ve manevi alanda olumlu gelişimine katkı sağlıyor. Proje ile ülkemizin gelişimine fayda sağlayan, başarılı, özgüvene sahip; sanat, müzik, kültür ve sportif faaliyetler ile aktif, erdem sahibi bir gençlik yetiştiriliyor. Akademi Liselerde kültürel geziler, sportif faaliyetler, bilgi destek programları, değerler eğitimi, geleneksel el sanatları atölyeleri, gençlik kampları ve okuma grupları bulunuyor. Duyarlılık oluşturmak amacı ile gerçekleştirilen toplumsal projeler, yarışmalar, söyleşi programları, yazarlık atölyesi çalışmaları, uzman PDR kadrosuyla rehberlik alanında seminer ve danışmanlık hizmetleri ile her geçen yıl çalışmalarını arttıran Akademi Liseler, ‘Kılavuz Gençlik’e hizmet veriyor.

YAZARLIK ATÖLYESİ PROJESİ

Yazarlık alanında ilgisi ve yeteneği olan gençleri keşfetmeyi amaçlayan Yazarlık Atölyesi Projesi, öğrencileri alanında yetkin ve tecrübeli yazarlarla bir araya getirerek gelişimlerini sağlamaya katkıda bulundu. Proje içeriğinde öğrencilere deneme, makale, şiir, biyografi, hikâye ve karikatür alanında eğitimler verildi. Toplam 16 hafta süreyle yürütülen Yazarlık Atölyesi Projesi’ne 2023 yılında 296 öğrenci başvuruda bulunarak eğitim almaya hak kazandı.

Akademi Lise’de Yazarlık Atölyesi’nde öykü eğitimi aldığını belirten Şevval Şennur Küçük “Burada aldığım eğitimle yazı yazmayı daha çok sevdim ve Gönül Coğrafyası Okumalarına katıldım. İki yıl üst üste eser verdim. Biraz şiire dönsem de yazmaya devam ediyorum. Burası beni çok sosyal bir öğrenci yaptı. Yazarlık haricinde Sanat Atölyesi’nde de eğitim aldım. Ebru ve hat sanatıyla da fazlasıyla ilgilendim. Burada dersler çok verimli geçiyor” ifadelerini kullandı.

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