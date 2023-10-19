Kocaeli'de 5 bin 200 öğrenci ders başı yaptı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin gençlere hem eğitim hem de sosyal anlamda destek olduğu, lise öğrencilerine yönelik Kılavuz Gençlik Akademi Liselerde öğrenciler ders başı yaptıKOCAELİ (İGFA) - Çocukların eğitimlerinde başarı grafiklerini yükseltmek amacıyla Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Kılavuz Gençlik bünyesinde hizmet veren, üniversite sınavlarına hazırlık için oluşturduğu ve binlerce öğrencinin yararlandığı Kılavuz Gençlik Akademi Liselerde dersler başladı. Kılavuz Gençlik Akademi Liselere toplam 10 bin 800 kadar ön başvuru yapıldı ve bu başvurulardan 5 bin 200 öğrenci asil ve yedek olarak yerleştirildi. 2023-2024 dönemi akademik derslerin kayıtları sona ererken misafir öğrenci kayıtları devam ediyor.

GENÇLERE ÜCRETSİZ EĞİTİM DESTEĞİ

Büyükşehir, Kılavuz Gençlik Akademi Liselerde eğitim programı kapsamında liseye devam eden ve mezunların sınava hazırlanması için Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) müfredatlarıyla paralel oluşturulan ders takvimiyle öğrencilere ücretsiz eğitim desteği veriyor. Öğrenciler okullarında gördükleri bütün temel branş dersleriyle beraber kültür ve sanat alanında da çeşitli interaktif dersler almaya devam edecek.

DERSLER DAHA VERİMLİ

Kılavuz Gençlik Akademi Liselerde öğrencilerin derslerde daha verimli çalışmalarını sağlamak için ders videoları izleyebilecekleri ve ödev hazırlayabilecekleri bilişim sınıfı, seminerlerin ve atölyelerin yapılabileceği konferans salonu, ders çalışabilecekleri ve kitap temin edebilecekleri kütüphane, derslikler, spor salonu ve öğrencilerin keyifli vakit geçirebilecekleri etkinlik oyun salonları gibi alanlar yer alıyor.