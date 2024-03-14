Kocaeli Büyükşehir’den sınav ücreti desteği

Büyükşehir Belediyesi, sosyal yardım desteği alan ailelerin sınava girecek çocuklarının (YKS) sınav giriş ücreti 590 TL’yi 41 karta yatırdıKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, sosyal destek alan ailelerin 12. sınıfta okuyan çocuklarının sınav giriş ücretlerini eğitime destek kapsamında 41 kartlarına yatırdı. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü tarafından Büyükşehir sistemine kayıtlı ihtiyaç sahibi ailelere, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) hazırlanan çocukları için nakdi destek sağlandı. 12. sınıfa devam eden toplam 857 öğrenciye nakdi destekte bulunuldu.

505 BİN 630 TL EĞİTİM DESTEĞİ

Büyükşehir Belediyesi eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak amacıyla 857 öğrenciye eğitimde destek sağlıyor. Kayıtlı 857 öğrenciden her bir öğrenciye tek sınav ücreti için 295 TL’den iki sınav için toplam 590 TL, 41 kart uygulamasına yatırıldı. Büyükşehir Belediyesi 857 öğrenciye AYT ve TYT sınavları için eğitim desteği kapsamında toplam 505 bin 630 TL sınav ücreti desteği sağladı.