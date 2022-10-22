Kocaeli Büyükşehir'den üniversite öğrencilerine büyük hizmet

Öğrenci dostu Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, üniversite öğrencilerine destek olmak amacıyla çamaşırhane hizmetini faaliyete aldıKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’ye örnek olan bir hizmetin açılışını daha gerçekleştirdi. Bu bağlamda öğrenci dostu olan Büyükşehir, Kocaeli’de eğitim gören üniversite öğrencilerinin eğitim bütçelerine katkı sağlamak ve derslerine daha fazla zaman ayırmalarına imkân tanımak amacıyla İzmit Şahabettin Bilgisu Caddesi’nde bulunan Çamaşırhaneyi hizmete sundu. İzmit’te gerçekleştirdiği ziyaretler sırasında Çamaşırhaneyi gezme fırsatı bulan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, burada karşılaştığı öğrenciler ile sohbet etti ve onlara derslerinde başarılar diledi.

Eğitime büyük önem veren şehirlerin başında gelen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bir kez daha öğrenci dostu olduğunu gösterdi. Bu kapsamda Büyükşehir, ev ya da yurt fark etmeksizin Kocaeli’de ikamet eden üniversite öğrencilerine ekonomik anlamda bir nebze destek olabilmek amacıyla ücretsiz kent çamaşırhanesini kurarak faaliyete aldı.

HAFTANIN 6 GÜNÜ AÇIK

Üniversite öğrencilerine yönelik hizmet verecek olan Kent Çamaşırhanesinde 10 adet çamaşır yıkama makinesi, 5 çamaşır kurutma makinesi ve 2 adet ütü bulunuyor. Haftanın 6 günü ücretsiz hizmet verecek olan çamaşırhane 09.00-18.00 saatleri arasında açık olacak.

ÜCRETSİZ HİZMET

Öğrencilerin ücretsiz bu hizmetten yararlanması için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin https://ebelediye.kocaeli.bel.tr/Camasirhane linkinden başvuru yapıp randevu oluşturması gerekiyor. Öğrenciler randevu oluşturduktan sonra herhangi bir temizlik malzemesi getirmeden çamaşırlarını gönül rahatlığıyla yıkatıp, kurutabiliyor. Öğrenciler talep etmeleri halinde ütü yapabilecek ortamı da çamaşırhanede bulabiliyor.