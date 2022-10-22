Son Dakika

Kocaeli Büyükşehir'den üniversite öğrencilerine büyük hizmet

EĞİTİM 22.10.2022, 09:54
Kocaeli Büyükşehir'den üniversite öğrencilerine büyük hizmet

Öğrenci dostu Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, üniversite öğrencilerine destek olmak amacıyla çamaşırhane hizmetini faaliyete aldıKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’ye örnek olan bir hizmetin açılışını daha gerçekleştirdi. Bu bağlamda öğrenci dostu olan Büyükşehir, Kocaeli’de eğitim gören üniversite öğrencilerinin eğitim bütçelerine katkı sağlamak ve derslerine daha fazla zaman ayırmalarına imkân tanımak amacıyla İzmit Şahabettin Bilgisu Caddesi’nde bulunan Çamaşırhaneyi hizmete sundu. İzmit’te gerçekleştirdiği ziyaretler sırasında Çamaşırhaneyi gezme fırsatı bulan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, burada karşılaştığı öğrenciler ile sohbet etti ve onlara derslerinde başarılar diledi.

Eğitime büyük önem veren şehirlerin başında gelen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bir kez daha öğrenci dostu olduğunu gösterdi. Bu kapsamda Büyükşehir, ev ya da yurt fark etmeksizin Kocaeli’de ikamet eden üniversite öğrencilerine ekonomik anlamda bir nebze destek olabilmek amacıyla ücretsiz kent çamaşırhanesini kurarak faaliyete aldı.

HAFTANIN 6 GÜNÜ AÇIK

Üniversite öğrencilerine yönelik hizmet verecek olan Kent Çamaşırhanesinde 10 adet çamaşır yıkama makinesi, 5 çamaşır kurutma makinesi ve 2 adet ütü bulunuyor. Haftanın 6 günü ücretsiz hizmet verecek olan çamaşırhane 09.00-18.00 saatleri arasında açık olacak.

ÜCRETSİZ HİZMET

Öğrencilerin ücretsiz bu hizmetten yararlanması için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin https://ebelediye.kocaeli.bel.tr/Camasirhane linkinden başvuru yapıp randevu oluşturması gerekiyor. Öğrenciler randevu oluşturduktan sonra herhangi bir temizlik malzemesi getirmeden çamaşırlarını gönül rahatlığıyla yıkatıp, kurutabiliyor. Öğrenciler talep etmeleri halinde ütü yapabilecek ortamı da çamaşırhanede bulabiliyor.

Yorumlar (0)
11
açık
Namaz Vakti 22 Ekim 2022
İmsak 05:51
Güneş 07:16
Öğle 12:54
İkindi 15:51
Akşam 18:21
Yatsı 19:41
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 10 21
2. Fenerbahçe 9 20
3. Başakşehir 9 20
4. Beşiktaş 10 19
5. Konyaspor 10 18
6. Trabzonspor 10 18
7. Galatasaray 9 17
8. Kayserispor 10 16
9. Gaziantep FK 10 15
10. Kasımpaşa 10 13
11. Alanyaspor 10 12
12. Sivasspor 10 10
13. Antalyaspor 10 10
14. Karagümrük 9 9
15. Giresunspor 9 8
16. İstanbulspor 10 8
17. Ankaragücü 9 7
18. Hatayspor 9 7
19. Ümraniye 9 3
Takımlar O P
1. Eyüpspor 10 21
2. Keçiörengücü 9 18
3. Bodrumspor 9 17
4. Boluspor 8 15
5. Pendikspor 8 15
6. Sakaryaspor 10 15
7. Rizespor 8 13
8. Samsunspor 9 13
9. Tuzlaspor 9 12
10. Bandırmaspor 8 12
11. Manisa FK 8 12
12. Erzurumspor 8 9
13. Altınordu 8 9
14. Adanaspor 9 8
15. Göztepe 8 8
16. Altay 9 7
17. Gençlerbirliği 8 6
18. Ö.K Yeni Malatya 9 6
19. Denizlispor 9 2
Takımlar O P
1. Arsenal 10 27
2. M.City 10 23
3. Tottenham 11 23
4. Chelsea 10 20
5. M. United 10 19
6. Newcastle 11 18
7. Liverpool 10 16
8. Brighton 10 15
9. Fulham 11 15
10. Brentford 11 14
11. Crystal Palace 10 13
12. Bournemouth 11 13
13. West Ham United 11 11
14. Southampton 11 11
15. Everton 11 10
16. Leeds United 10 9
17. Aston Villa 11 9
18. Wolves 11 9
19. Leicester City 11 8
20. Nottingham Forest 11 6
Takımlar O P
1. Real Madrid 10 28
2. Barcelona 10 25
3. Real Sociedad 10 22
4. Atletico Madrid 10 20
5. Real Betis 10 20
6. Athletic Bilbao 10 18
7. Osasuna 10 16
8. Valencia 10 15
9. Villarreal 10 15
10. Rayo Vallecano 10 12
11. Real Valladolid 10 11
12. Sevilla 10 10
13. Almeria 10 10
14. Celta Vigo 10 10
15. Mallorca 10 9
16. Espanyol 10 9
17. Getafe 10 9
18. Girona 10 8
19. Cadiz 10 7
20. Elche 10 3