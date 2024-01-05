Son Dakika

Kocaeli Büyükşehir'den avukatlara işaret dili eğitimi

EĞİTİM 05.01.2024, 10:29
Kocaeli Büyükşehir'den avukatlara işaret dili eğitimi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Kocaeli Barosu avukatlarına verilen Türk İşaret Dili Eğitimi işitme engelli bireylerin adalete erişimi kolaylaştıracak.KOCAELİ (İGFA) - Kendi içinde kuralları olan ve bir dil bilgisi yapısına sahip Türk İşaret Dili her alanda olduğu gibi adli konularda da büyük bir önem taşıyor. Bu kapsamda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, işitme engellilerin adalete kolaylıkla erişim sağlaması ve avukatlarla rahat iletişim kurabilmesi için Kocaeli Barosu avukatlarına Türk İşaret Dili Eğitimi kursu veriyor. Büyükşehir, bu eğitimle etkin ve tam iletişimi sağlamak, farklı bireyler arasındaki ayrışmayı önlemek, empati duygusunu geliştirmek ve mesleki donanıma katkı sunmayı amaçlıyor.

İLETİŞİM ENGELİ KALKIYOR

İşitme engelli bireylerin hayatlarının kolaylaştırılması ve iletişim engellerinin kalkması amacıyla Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü, Kocaeli Barosu avukatlarına Türk İşaret Dili Eğitimi kursu başlattı. Kocaeli Barosu avukatları tarafından yoğun ilgi gören kurs programında kursiyerler, temel işaret dili konuları ve adli mesleki kavramlar öğrenerek, karşılıklı tanışma ve diyalog kurma, cümle kurma anlama ve kavrama, işitme engelli bireye yaklaşım ve iletişim temelleri gibi birçok konuda bilgi sahibi olacak. İki ay sürecek kurs, çarşamba ve cuma günleri 09.00-12.00 saatleri arasında Sivil Toplum Kuruluşları ile İlişkiler Daire Başkanlığı Eğitim Salonu’nda gerçekleşiyor. Yapılan ilk eğitime, Kocaeli Barosu Başkanı Av. Mehmet Gül de katılım sağladı.

EĞİTİM İÇERİĞİ

Alfabe, Sayılar, Renkler, Günlük Konuşma Terimleri, Kişi-Soru Zamirleri, Sıfat ve Bağlaçlar, Zıt Anlamlı Kelimeler, Fiiller, Duygular, Zaman Kavramları, Sağlık Terimleri, Okul-Eğitim Terimleri, Spor Terimleri, Meslekler, Aile ve Çevre Kavramları, İller, Trafik Terimleri, Coğrafya Terimleri, Yiyecek ve İçecek Terimleri, Eşyalar ve Dini Terimler konularının yer aldığı İşaret Dili eğitimlerinde, işitme engelli bireylerle uygulama dersleri yapılarak işaret dilinin önemine vurgu yapılıyor.

Yorumlar (0)
13
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 17 44
2. Galatasaray 17 44
3. Trabzonspor 17 30
4. Kayserispor 17 29
5. Beşiktaş 17 29
6. A.Demirspor 17 27
7. Rizespor 17 26
8. Antalyaspor 17 24
9. Kasımpasa 17 23
10. Sivasspor 17 21
11. Ankaragücü 17 20
12. Alanyaspor 17 20
13. Hatayspor 17 19
14. Başakşehir 17 19
15. Gaziantep FK 17 19
16. Konyaspor 17 18
17. Karagümrük 17 17
18. Samsunspor 17 15
19. Pendikspor 17 14
20. İstanbulspor 17 5
Takımlar O P
1. Eyüpspor 17 42
2. Kocaelispor 17 33
3. Göztepe 17 32
4. Sakaryaspor 17 32
5. Bodrumspor 17 29
6. Bandırmaspor 17 29
7. Ahlatçı Çorum FK 17 27
8. Gençlerbirliği 17 27
9. Ümraniye 17 22
10. Boluspor 17 22
11. Manisa FK 17 19
12. Erzurumspor 17 19
13. Keçiörengücü 17 19
14. Adanaspor 17 19
15. Şanlıurfaspor 17 16
16. Tuzlaspor 17 16
17. Giresunspor 17 9
18. Altay 17 8
Takımlar O P
1. Liverpool 20 45
2. Aston Villa 20 42
3. M.City 19 40
4. Arsenal 20 40
5. Tottenham 20 39
6. West Ham United 20 34
7. Brighton 20 31
8. M. United 20 31
9. Newcastle 20 29
10. Chelsea 20 28
11. Wolves 20 28
12. Bournemouth 19 25
13. Fulham 20 24
14. Crystal Palace 20 21
15. Nottingham Forest 20 20
16. Brentford 19 19
17. Everton 20 16
18. Luton Town 19 15
19. Burnley 20 11
20. Sheffield United 20 9
Takımlar O P
1. Real Madrid 19 48
2. Girona 19 48
3. Barcelona 19 41
4. Athletic Bilbao 19 38
5. Atletico Madrid 19 38
6. Real Sociedad 19 32
7. Real Betis 19 28
8. Getafe 19 26
9. Valencia 19 26
10. Las Palmas 19 25
11. Rayo Vallecano 19 23
12. Osasuna 19 22
13. Villarreal 19 19
14. Mallorca 19 18
15. Deportivo Alaves 19 17
16. Sevilla 19 16
17. Celta Vigo 19 16
18. Cadiz 19 15
19. Granada 19 11
20. Almeria 19 5