KO-MEK, Kurban Bayramı öncesinde eğitim verecek

Kurban Bayramı öncesi hazırlıkları kapsamında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kurban Kesim Elemanı Kursu açtıKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kurban kesim elemanı sertifikasına sahip olmak isteyen vatandaşlar için Kurban Bayramı öncesinde kurban kesim elemanı kursu için başvuruları almaya başladı.

Her yıl olduğu gibi bu yılda çok sayıda vatandaşın eğitim almak için başvuruda bulunması beklenirken KO-MEK şimdiye kadar toplamda 1.818 kursiyere kurban kesim elemanı kursu verdi. 2022-2023 döneminde aktif olarak 222 kursiyerin kurban kesim elemanı kursu aldığı KO-MEK’te başvurular www.komek.org üzerinden devam ediyor

EĞİTİMLER ALANINDA UZMANLAR TARAFINDAN VERİLİYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da vatandaşlardan gelen talep doğrultusunda Kurban Kesim Elemanı Kursu açmak için başvuruları toplamaya başladı. Kurban Bayramı’nda sağlıklı kesim yapılabilmesi, etlerin doğru şekilde parçalanması ve sonrasında sağlıklı şartlarda saklanabilmesi amacıyla düzenlenen Kurban Kesim Elemanı Kursu ile vatandaşlar bayrama kadar gerekli eğitimleri almış olacak. KO-MEK ve Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü işbirliğinde yürütülen kurslar, hijyen kurallarına dikkat edilerek, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Solaklar yolu üzerinde hizmet veren hijyen ve teknoloji yönünden tam donanımlı İzmit Mezbahası’nda düzenleniyor.

Toplam 20 ders saatinden oluşan kurs programı; “İş Sağlığı Ve Güvenliği”, “Kurban Kesmenin İslamiyet’teki Yeri ve Önemi” ve “Kurban Kesim İşlemi” modüllerinden meydana geliyor. KO-MEK kursiyerlerine veteriner hekimler tarafından teorik bilgilerin verilmesinin yanı sıra pratik uygulamalar da işinin ehli Büyükşehir Belediyesi’nin uzman kesim personeli tarafından yaptırılıyor.